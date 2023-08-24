Экскурсии в Няндоме

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Новый год на Каргополье
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Каргополье
Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек
от 39 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Солодченкова
    24 августа 2023
    Новый год на Каргополье
    Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Новый год на Каргополье
    Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
  • П
    Полякова
    15 июля 2023
    Новый год на Каргополье
    Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.
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