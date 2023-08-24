С Солодченкова Новый год на Каргополье Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.

Т Татьяна Новый год на Каргополье Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!