Забронируйте экскурсию в Няндоме на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 39000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Авторский тур
4 дня
Новый год на Каргополье
Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек
от 39 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССолодченкова24 августа 2023Новый год на КаргопольеХотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
- ТТатьяна12 августа 2023Новый год на КаргопольеПользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
- ППолякова15 июля 2023Новый год на КаргопольеОрганизация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.