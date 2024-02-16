Новый год на Каргополье

Групповой тур в Няндоме
5
3 отзыва
Приглашаем встретить Новый год в старинном Каргополе вдали от суеты и бешеного ритма современной жизни. Белоснежная зима и древние храмы. Деревянная архитектура и красота Кенозерского национального парка. Размеренность и тишина. Настоящие деревенские обеды и тепло сурового севера.
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Общение с природой
Общение с природой
Прогулки по живописным местам национального парка и восхождение на Хижгору дадут возможность насладиться красотой природы и панорамными видами
Аутентичная каргопольская кухня
Аутентичная каргопольская кухня
Дегустация местных блюд придадут туру аутентичности и позволят попробовать уникальные вкусы региона
Творчество и ремесла
Творчество и ремесла
Мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушки и посещение центра народных ремесел "Берегиня" познакомят Вас с местными ремесленными традициями
Тишина и умиротворение
Тишина и умиротворение
Если вам нужно уйти от городской суеты и насладиться спокойствием в русской глубинке, данный тур будет идеальным выбором
Атмосфера Нового года
Атмосфера Нового года
Конкурсы, игры и новогодний салют создадут атмосферу веселья и радости

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей

10:27 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118.

Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь (78 км).

Прибытие в Каргополь. Встреча с гидом.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории. Над широким разливом реки Онеги протянулась набережная имени Александра Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске. В центре города вы увидите высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе, которая была сложена русскими мастерами для встречи императрицы Екатерины Великой, а также собор времен Ивана Грозного.

Посещение Каргопольского музея, выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра. Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.

Трансфер в гостевой дом «Каргопольская слобода». Размещение в номерах в комфортном загородном коттедже на берегу реки Онеги со всеми удобствами. Отдых, подготовка к встрече Нового года.

*в 18:30 за дополнительную плату по желанию гостей трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.

*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

23:00-02:30 Праздничный новогодний банкет в уютной трапезной с конкурсами, играми и новогодним салютом над спящей под ледяными торосами рекой Онегой (алкоголь не включен, приобретается самостоятельно).

2 день

Кенозерский Национальный парк и поездка в деревню Лядины

10:00 Поздний завтрак.

Выезд в Кенозерский Национальный парк (90 км, в пути 2 часа). Кенозерский парк – особо охраняемая природная территория, островок русского жизненного уклада, традиций, культуры. Уникальный памятник природы – континентальный водораздел двух океанов: Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Прогулка на самую высокую точку в округе – Хижгору, к церкви Александра Свирского, со звонницы которого открывается замечательный вид.

Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», в котором воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.

Деревенский обед в «Рукодельной избе» с местными разносолами, «царской рыбой» – ряпушкой, пирогами из русской печи, травяным чаем и клюквенным морсом.

Поездка в деревню Лядины, где расположена многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем. Прогулка по деревне, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.

Окончание программы. Возвращение в гостевой дом. Отдых. Свободное время.

*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

3 день

Села Ошевенское и Саунино, мастер-класс по лепке глиняной игрушки

08:30 Завтрак.

Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществует с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Здесь сохранились артефакты еще языческой культуры.

В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (XVII в.). Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает ансамблю законченный неповторимый облик.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – все, как у бабушки. Простая и удивительно вкусная еда: наваристый суп и рыба «по- северному», разносолы, да каша «ошевенская».

Посещение выставки «Шестой день творения» в Христорождественском Соборе (XVI в.). На выставке представлены «расписные небеса» XIX века.

Экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня» с мастер-классом по лепке каргопольской глиняной игрушки.

Окончание программы. Возвращение в гостевой дом.

*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

4 день

Деревни Калитинка и Большая Шалга

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.

09:30 Посадка в автобус с вещами. Выезд на противоположный берег реки Онеги, чтобы полюбоваться панорамой города Каргополя с его величественными белокаменными соборами.

Поездка в старинную жилую деревню Калитинка – это небольшая деревня, расположенная практически на берегу самого большого озера Архангельское области – Лаче. Сохранились в основном руинированные остатки каменного храма Николая Чудотворца на погосте (1868 г.), часовня XIX века Фрола и Лавра, находящаяся между двух озер, часовня Илии Пророка в деревне Слобода с ветхозаветными росписями на потолке и Крестовоздвиженская часовня в деревне Сидоровская.

Деревня Большая Шалга, которая находится в 10 км к востоку от Каргополя по Няндомскому тракту. Современный храмовый ансамбль погоста сложился около 150 лет назад и состоит из более древнего деревянного храма и каменного, более позднего, выдержанного в формах классицизма. Деревянная церковь Большой Шалги датируется XVII в., но ее западная половина с теплым приделом в действительности еще старше. Стоящая к юго-востоку от деревянной, каменная Покровская церковь построена в XIX в.

14:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ст. Няндома (70 км).

15:43 Отправление туристов поездом № 115 Северодвинск – Москва.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Каргопольская слобода» в стандартных двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Двухместное*Одноместное
Гостевой дом «Каргопольская слобода»39 00044 000

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Каргопольская слобода

3 ночи

Гостевой дом «Каргопольская слобода» — первый двухэтажный коттедж из круглого соснового леса на территории будущего загородного парка-отеля в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.

К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 12-14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор). На первом этаже гостевого дома располагается уютный холл-трапезная с плазменным ТВ, где гостей по предварительному заказу смогут накормить завтраками и ужинами.

На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин с видеонаблюдением. К услугам гостей - сувенирная лавка, бесплатный Wi-Fi, чай/кофе в любое время суток.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание 2-разовое (3 завтрака, 3 обеда, новогодний ужин)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Няндома и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Няндома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2 человек.

Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Есть ли скидки в туре?

Для детей дошкольного возраста (до 7 лет) есть скидка — 1000 руб.

По данному туру нет возрастных ограничений, но с учетом значительных переездов и темы экскурсий рекомендуемый возраст — от 7 лет.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание в зависимости от количества туристов в группе: минивэн или микроавтобус.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
О
18 янв 2024
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
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ХорошоТам