дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей
10:27 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118.
Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь (78 км).
Прибытие в Каргополь. Встреча с гидом.
Обед в кафе.
Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории. Над широким разливом реки Онеги протянулась набережная имени Александра Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске. В центре города вы увидите высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе, которая была сложена русскими мастерами для встречи императрицы Екатерины Великой, а также собор времен Ивана Грозного.
Посещение Каргопольского музея, выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра. Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.
Трансфер в гостевой дом «Каргопольская слобода». Размещение в номерах в комфортном загородном коттедже на берегу реки Онеги со всеми удобствами. Отдых, подготовка к встрече Нового года.
*в 18:30 за дополнительную плату по желанию гостей трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.
*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.
23:00-02:30 Праздничный новогодний банкет в уютной трапезной с конкурсами, играми и новогодним салютом над спящей под ледяными торосами рекой Онегой (алкоголь не включен, приобретается самостоятельно).
Кенозерский Национальный парк и поездка в деревню Лядины
10:00 Поздний завтрак.
Выезд в Кенозерский Национальный парк (90 км, в пути 2 часа). Кенозерский парк – особо охраняемая природная территория, островок русского жизненного уклада, традиций, культуры. Уникальный памятник природы – континентальный водораздел двух океанов: Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Прогулка на самую высокую точку в округе – Хижгору, к церкви Александра Свирского, со звонницы которого открывается замечательный вид.
Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», в котором воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.
Деревенский обед в «Рукодельной избе» с местными разносолами, «царской рыбой» – ряпушкой, пирогами из русской печи, травяным чаем и клюквенным морсом.
Поездка в деревню Лядины, где расположена многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем. Прогулка по деревне, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.
Окончание программы. Возвращение в гостевой дом. Отдых. Свободное время.
*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.
Села Ошевенское и Саунино, мастер-класс по лепке глиняной игрушки
08:30 Завтрак.
Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществует с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Здесь сохранились артефакты еще языческой культуры.
В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (XVII в.). Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает ансамблю законченный неповторимый облик.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – все, как у бабушки. Простая и удивительно вкусная еда: наваристый суп и рыба «по- северному», разносолы, да каша «ошевенская».
Посещение выставки «Шестой день творения» в Христорождественском Соборе (XVI в.). На выставке представлены «расписные небеса» XIX века.
Экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня» с мастер-классом по лепке каргопольской глиняной игрушки.
Окончание программы. Возвращение в гостевой дом.
*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.
Деревни Калитинка и Большая Шалга
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:30 Посадка в автобус с вещами. Выезд на противоположный берег реки Онеги, чтобы полюбоваться панорамой города Каргополя с его величественными белокаменными соборами.
Поездка в старинную жилую деревню Калитинка – это небольшая деревня, расположенная практически на берегу самого большого озера Архангельское области – Лаче. Сохранились в основном руинированные остатки каменного храма Николая Чудотворца на погосте (1868 г.), часовня XIX века Фрола и Лавра, находящаяся между двух озер, часовня Илии Пророка в деревне Слобода с ветхозаветными росписями на потолке и Крестовоздвиженская часовня в деревне Сидоровская.
Деревня Большая Шалга, которая находится в 10 км к востоку от Каргополя по Няндомскому тракту. Современный храмовый ансамбль погоста сложился около 150 лет назад и состоит из более древнего деревянного храма и каменного, более позднего, выдержанного в формах классицизма. Деревянная церковь Большой Шалги датируется XVII в., но ее западная половина с теплым приделом в действительности еще старше. Стоящая к юго-востоку от деревянной, каменная Покровская церковь построена в XIX в.
14:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ст. Няндома (70 км).
15:43 Отправление туристов поездом № 115 Северодвинск – Москва.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Каргопольская слобода» в стандартных двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Двухместное*
|Одноместное
|Гостевой дом «Каргопольская слобода»
|39 000
|44 000
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Каргопольская слобода
Гостевой дом «Каргопольская слобода» — первый двухэтажный коттедж из круглого соснового леса на территории будущего загородного парка-отеля в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.
К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 12-14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор). На первом этаже гостевого дома располагается уютный холл-трапезная с плазменным ТВ, где гостей по предварительному заказу смогут накормить завтраками и ужинами.
На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин с видеонаблюдением. К услугам гостей - сувенирная лавка, бесплатный Wi-Fi, чай/кофе в любое время суток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе тура
- Питание 2-разовое (3 завтрака, 3 обеда, новогодний ужин)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Няндома и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое минимальное количество участников?
Тур состоится при группе от 2 человек.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Есть ли скидки в туре?
Для детей дошкольного возраста (до 7 лет) есть скидка — 1000 руб.
По данному туру нет возрастных ограничений, но с учетом значительных переездов и темы экскурсий рекомендуемый возраст — от 7 лет.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание в зависимости от количества туристов в группе: минивэн или микроавтобус.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.