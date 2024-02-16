🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня 3 отзыва Новый год на Каргополье Северная железная дорога, станция Няндома от 39 000 ₽ за человека Последние отзывы на туры Д Дарья Новый год на Каргополье Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

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