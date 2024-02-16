Авторские туры в Няндоме

Туры по городам России
Новый год на Каргополье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Каргополье
Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек
от 39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Новый год на Каргополье
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Новый год на Каргополье
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Новый год на Каргополье
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
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