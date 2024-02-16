Авторский тур
4 дня
Новый год на Каргополье
Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек
от 39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
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