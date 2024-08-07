2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Погрузитесь в историю и науку Обнинска, посетив знаковые места города на комфортабельном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Обнинску
Познакомьтесь с историей Обнинска, первого наукограда России, и посетите его ключевые достопримечательности. Индивидуальная экскурсия на вашем транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска
Погрузитесь в историю Обнинска, прогуливаясь по улицам и паркам, узнавая о первых атомщиках, школе-колонии Шацкого и Морозовской даче
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Героический Боровск: история и современность
Отправляйтесь в Боровск из Обнинска и познакомьтесь с его героической историей, старинными храмами и уютными чайными
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Популярные экскурсии»
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