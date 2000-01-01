Встреча с гидом в 09:20 на ж. -д. вокзале города Балабаново. Удобнее и быстрее всего добраться из Москвы до точки старта на экспрессе с Киевского вокзала (в пути чуть больше часа).

Далее пересаживаемся в комфортабельное авто и отправляемся в Боровск (в дороге 30 минут). Вы познакомитесь с человеком, благодаря которому Боровск стал популярен в интернете и чьи произведения украшают стены домов. Прогуляемся и переезжаем в парк-музей «Этномир». Уникальное пространство расположилось на территории в 140 га. Всё обойти не успеем, но самое интересное рассмотрим. Комплекс посвящён диалогу культур, путешествиям, открытиям, образованию, вдохновению и любви. Увидите памятник Юрию Гагарину, жилища и быт разных народов. Во второй половине дня посетим музей мусора «МУ МУ» — территорию разумного потребления и творчества. Узнаем о второй жизни вещей и вдохновимся экспонатами из необычных материалов.

В 16:00 переезжаем в Тарусу (1,5 часа в пути), где нас ждёт в гости художник-кукольник. Посетим мастерскую и посмотрим на творения мастера. Для желающих продемонстрируют процесс и поделятся секретами изготовления деревянных кукол. А может быть наш мастер и сотворил Буратино?

После переезда в Калугу (1,5 часа в пути) заселимся в отель.