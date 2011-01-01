Что вас ожидает

Символы города

Одинцовские земли прежде были поделены меж московскими дипломатами, художниками, поэтами и писателями, поэтому они хранят немало интересных историй. Пушкин, Гоголь, Пастернак, Цветаева, Булгаков оставили свои сердечные воспоминания о здешних местах, к которым мы обратимся на прогулке 👣, обходя старинные «Одинцовские дачи».

Вы побываете в «Одинцовском Кремле», пройдете вокруг знаменитого Центрального пруда и «Бродвея», а на живописной «Аллее городских хроник» познакомитесь с боярином Одинцом (Домоткановым Андреем Ивановичем) и узнаете, почему почетными гражданами города признаны Рахманинов, Лазутина, Галактионов, Чистякова и Толубко.

Реликвии церкви

В Одинцово вы сможете прикоснуться к точным копиям всех 22-х икон Божьей Матери с горы ⛰️ Афон, которые находятся в Храме Георгия Победоносца. Я расскажу легенду о небесном покровителе города и его окрестностей и объясню, как с районом связаны волшебные олени с золотыми рогами.

Деловой квартал

У конторы промышленника Василия Якунчикова, владевшего кирпичными заводами в Одинцово, мы погрузимся в деловой мир фабрик и монополий конца XIX века. Поговорим о столичных зданиях из местного кирпича, а также отыщем известный «Станционный паровоз», который всегда направлен в сторону Москвы.

Если захотите, мы также пройдемся до самого старого храма города — Храма Гребневской Иконы Божьей Матери, при котором разбит небольшой сад и находится детский дом «Благо». А вишенкой на торте может стать посещение района Трехгорки — центра граффити Подмосковья.

Организационные детали