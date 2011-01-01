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Городские ритмы Одинцово

Прогуляться центральными улочками подмосковного городка и узнать его легенды и историю

Светлана
Светлана – Гид из Одинцово
Борис Годунов, Лжедмитрий I, Наполеон и Сталин навсегда вписали Одинцово в политическую историю 📖 мира.

Здесь шло Бородинское сражение и было принято решение «сдать Москву», здесь гостили выдающиеся литераторы и жили известные дипломаты.

Мы отправимся в прошлое и откроем все секреты старинного города!
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово

Что вас ожидает

Символы города
Одинцовские земли прежде были поделены меж московскими дипломатами, художниками, поэтами и писателями, поэтому они хранят немало интересных историй. Пушкин, Гоголь, Пастернак, Цветаева, Булгаков оставили свои сердечные воспоминания о здешних местах, к которым мы обратимся на прогулке 👣, обходя старинные «Одинцовские дачи».
Вы побываете в «Одинцовском Кремле», пройдете вокруг знаменитого Центрального пруда и «Бродвея», а на живописной «Аллее городских хроник» познакомитесь с боярином Одинцом (Домоткановым Андреем Ивановичем) и узнаете, почему почетными гражданами города признаны Рахманинов, Лазутина, Галактионов, Чистякова и Толубко.

Реликвии церкви
В Одинцово вы сможете прикоснуться к точным копиям всех 22-х икон Божьей Матери с горы ⛰️ Афон, которые находятся в Храме Георгия Победоносца. Я расскажу легенду о небесном покровителе города и его окрестностей и объясню, как с районом связаны волшебные олени с золотыми рогами.

Деловой квартал
У конторы промышленника Василия Якунчикова, владевшего кирпичными заводами в Одинцово, мы погрузимся в деловой мир фабрик и монополий конца XIX века. Поговорим о столичных зданиях из местного кирпича, а также отыщем известный «Станционный паровоз», который всегда направлен в сторону Москвы.

Если захотите, мы также пройдемся до самого старого храма города — Храма Гребневской Иконы Божьей Матери, при котором разбит небольшой сад и находится детский дом «Благо». А вишенкой на торте может стать посещение района Трехгорки — центра граффити Подмосковья.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, однако по желанию мы можем воспользоваться общественным транспортом за отдельную плату
  • По желанию мы можем сделать паузу на кафе и отдых
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если вас 6-15 человек, стоимость составит 3500 рублей, 16-30 человек — 5000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 около здания Администрации
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово
Городские ритмы Одинцово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, педагог, экскурсовод. Организую и провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Одинцово и Одинцовском району, где сама и живу. Детские группы с 5-6 лет, подростковые, юношеские, для взрослых и семей с детьми. Работаю в туризме с 2011 года, начинала с польского города Люблин. Это научило меня проникать с каждым путешественником его особым способом в тайные места так, чтобы он с любовью и радостью вспоминал свою прогулку. И приезжал еще!))
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