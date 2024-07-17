13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
15 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
39 900₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 июля 2024Огромное спасибо Алексею за потрясающий тур! За один день удалось комплексно посмотреть южную часть острова, насладиться Малым морем и узнать много
- РРегина9 июля 2024Супер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой и попасть на тур или
- ЮЮлия7 июля 2024Фантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидите на групповой экскурсии Обязательно
- ЛЛюдмила28 февраля 2024Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
- ГГригорьев21 июля 2023Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
- ММария15 июля 2022Все хорошо продумано, душевно, гид Тамара и Водитель Сергей прекрасны, уха и чай - самые вкусные, буханка прямо ВИП - с мягкими креслами, здесь другой транспорт не пройдёт. Программа хорошо составлена- много видовых точек. Советую.
- ООльга4 июля 2021Спасибо огромное за экскурсию! Благодарность нашей Надежде Федоровне🙂, она отличный экскурсовод и приятный собеседник. Нам показали красивейшие места. Природа Ольхона
- ММария25 февраля 2021Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет,
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Однодневные»
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