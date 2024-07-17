Однодневные – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» на Ольхоне, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
15 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000 за человека
Закат на Малом Море
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
39 900 за всё до 6 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 июля 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Огромное спасибо Алексею за потрясающий тур! За один день удалось комплексно посмотреть южную часть острова, насладиться Малым морем и узнать много
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    нового как про сам Ольхон, так и про шаманизм, коренных жителей и историю нынешней Иркутской области. Однозначно рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Ольхоном.

  • Р
    Регина
    9 июля 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Супер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой и попасть на тур или
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    экскурсию с Алексеем. Транспортное средство на 100 баллов. Экскурсия с душой. Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации.

    Супер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой иСупер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой иСупер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой иСупер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой иСупер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой иСупер поездка!! Безумно красивые места. Мы с мужем в восторге. Хотели бы приехать еще зимой и
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Фантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидите на групповой экскурсии Обязательно
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    берите экскурсию и на север и на юг острова Это захватывающие пейзажи, очень разные, концентрация красот максимальная Самый лучший проводник в эти заповедные места Алексей Живые рассказы без скучной академки и сведений из Википедии Эксклюзивный маршрут И неожиданный бонус - сьемки с высоты птичьего полета!!!

    Фантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидитеФантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидитеФантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидитеФантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидитеФантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидитеФантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидитеФантастический Байкал с фантастическим гидом! Алексей покажет вам все тайные места которые вы никогда не увидите
  • Л
    Людмила
    28 февраля 2024
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
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    места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию!

  • Г
    Григорьев
    21 июля 2023
    Закат на Малом Море
    Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
  • М
    Мария
    15 июля 2022
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Все хорошо продумано, душевно, гид Тамара и Водитель Сергей прекрасны, уха и чай - самые вкусные, буханка прямо ВИП - с мягкими креслами, здесь другой транспорт не пройдёт. Программа хорошо составлена- много видовых точек. Советую.
  • О
    Ольга
    4 июля 2021
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Спасибо огромное за экскурсию! Благодарность нашей Надежде Федоровне🙂, она отличный экскурсовод и приятный собеседник. Нам показали красивейшие места. Природа Ольхона
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    потрясающая, незабываемая. Байкал очень разный, это трудно представить не увидев. Мы слушали легенды, наслаждались природой и были счастливы. Спасибо! Безусловно рекомендуем всем путешественникам!

  • М
    Мария
    25 февраля 2021
    Закат на Малом Море
    Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет,
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    беру индивидуальную экскурсию, чтобы можно было всё спокойно посмотреть без толпы и была возможность скорректировать маршрут. Так вот если вы ищите такого же, то вы смело можете заказывать экскурсию у Димитрия и его команды! За день до экскурсии со мной связался Димитрий, сказал имя и номер нашего водителя - Александр. Мы связались с Александром, обговорили время и место встречи. Порадовало то, что Александр поинтересовался, нет ли у кого из нас аллергии на рыбы, так как мы должны были обедать ухой. И вот началась экскурсия! Вовремя, за несколько минут Александр позвонил и сообщил, что ожидает нас. Первая остановка по нашему маршруту показала, что с водителем нам очень повезло - Александр сказал, чтобы мы не торопились, осматривали всё спокойно и подсказал, откуда можно сделать лучшие фотографии. Дальше - только лучше) очень внимательный, приятный, интересный в общении. Александр по нашей просьбе скорректировал маршрут, сделал нам отличные совместные фотографии, даже сделал некий бэкстейдж, когда мы фотографировали друг друга! Под конец дня, когда мы уже посмотрели закат и ехали обратно, оговоренное время нашей экскурсии уже давно вышло и на моё "Спасибо, вам, Александр, что уделили нам больше времени, чем было положено, что не торопили нас и дали возможность насладиться всеми местами и их красотой" ответил "Мне хорошо, когда вы рады!" И это было лучшее завершении нашей первой поездки с Александром. Если мы вернемся на Байкал, то обратимся только к Александру! Спасибо большое за чудесное времяпровождение!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Однодневные»

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  2. Закат на Малом Море
  3. Байкал: путешествие по острову Ольхон
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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