5 часов
Водная прогулка
Лучший выборВодная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Расписание: Каждый день в 10:00 и 15:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 600₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
Комфортный трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон с завтраками, обедами и ужинами. Идеально для путешественников, ценящих удобство и время
Начало: Турка, Ольхон
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
9 000₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка «Закат на катере» на Ольхоне
Вечерняя прогулка на катере по Байкалу с посещением Харанцынских островов и кормлением чаек
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская 2
Расписание: Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 500₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Лучший выборНезабываемое путешествие по Байкалу на катере и УАЗе
Насладитесь уникальной комбинированной экскурсией на Ольхоне. Водная прогулка и сухопутное путешествие откроют перед вами незабываемые локации Байкала
Начало: Старт от отеля, в котором вы будете проживать
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
6 000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Лучший выборУвлекательная водная прогулка к мысу Хобой на Ольхоне
Путешествие на комфортабельном катере к мысу Хобой, где соединяются Большое и Малое Моря. Живописные виды и уникальная природа Ольхона ждут вас
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 15:00
10 авг в 10:00
19 авг в 10:00
4 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина19 июля 2024Огромная благодарность компании Ольхон 38, руководителю Копыловой Юлии. Прогулка на катере на остров Огой прошла великолепно. Капитан Александр рассказывал нам про каждую локацию. Мы увидели нерпу!!! Посетили остров Огой, святые источники. Катер чистый, свежий, мощный!!! Благодарим от всего сердца!
- ББатсух23 июня 2024Экскурсия супер! Экскурсоводака супер! Ольхон супер! Морские котики супер! Команда супер! Еда супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Популярные экскурсии»
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