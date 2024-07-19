Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» на Ольхоне, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Расписание: Каждый день в 10:00 и 15:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 600 за человека
Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
2 отзыва
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
Комфортный трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон с завтраками, обедами и ужинами. Идеально для путешественников, ценящих удобство и время
Начало: Турка, Ольхон
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
9 000 за человека
Вечерняя прогулка «Закат на катере»
На катере
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка «Закат на катере» на Ольхоне
Вечерняя прогулка на катере по Байкалу с посещением Харанцынских островов и кормлением чаек
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская 2
Расписание: Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 500 за человека
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Пешая
Джиппинг
На катере
7 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Незабываемое путешествие по Байкалу на катере и УАЗе
Насладитесь уникальной комбинированной экскурсией на Ольхоне. Водная прогулка и сухопутное путешествие откроют перед вами незабываемые локации Байкала
Начало: Старт от отеля, в котором вы будете проживать
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
6 000 за человека
Водная экскурсия на Мыс Хобой
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Увлекательная водная прогулка к мысу Хобой на Ольхоне
Путешествие на комфортабельном катере к мысу Хобой, где соединяются Большое и Малое Моря. Живописные виды и уникальная природа Ольхона ждут вас
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 15:00
10 авг в 10:00
19 авг в 10:00
4 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
  2. Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
  3. Вечерняя прогулка «Закат на катере»
  4. Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
  5. Водная экскурсия на Мыс Хобой
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Ольхоне на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам