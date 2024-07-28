6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
7 авг в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарт28 июля 2024Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать и о севере. К
- DDmitriy28 июля 2024Спасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и ему.
- ММарина23 июля 2024Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
- ААнастасия6 июля 2024Все прошло отлично, машина комфортная, удивительно чистая (учитывая местный ландшафт). Супер вкусный и сытный обед! Мы дополнительно брали проф. гида (Туяна). Это не человек, а зажигалочка:) она сама влюблена в остров, рассказала много интересных фактов.
- ЕЕлена2 июля 2024Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
- ННадежда29 июня 2024Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
- ННадежда29 июня 2024Мы с подругой в восторге от экскурсии. Прекрасные красивые места нам показал Александр, много интересного рассказал. А каким обедом нас
- ООльга15 июня 2024Экскурсию по Ольхону провел Владимир Это грамотный,вежливый человек. Много рассказывал об местных обычаев и легенд. Немного не повезло с погодой. Моросил дождик,но
- ААлександр8 июня 2024Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «За городом и природа»
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