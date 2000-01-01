Семён проводит ещё 1 экскурсию

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Байкал: путешествие на мыс Хобой

С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон

Семён
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Семён – представитель гидов
Это путешествие — редкая возможность за один день рассмотреть сакральный Ольхон с воды и с суши.

На корабле 🛳️ вы проплывете вдоль северной части острова, слушая истории 📖 Байкала, обойдете мыс Хобой и в одной из бухт пересядете на автомобиль.

А затем увидите уникальные ландшафты Ольхона уже с высоты обрывистого берега.

3000 за человека

Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой

Что вас ожидает

Красивейшие точки и места силы Ольхона
На корабле и на машине вы доберетесь до красивейших мест Ольхона: от таинственных скал до тихих бухт. Посетите смотровую площадку, откуда видны острова Львёнок и Крокодильчик. Отыщете очертания лиц в мраморных скалах мыса Три Брата и услышите его легенду. Загадаете сокровенные желания на мысе Шунтэ-Левый (Мыс Любви), узнаете, где обитают духи острова, и ощутите мощь Байкала в местности Узуры. С борта корабля и со смотровых площадок на суше вам будут открываться совершенно разные, но неизменно вдохновляющие ракурсы Ольхона, которые вы точно захотите сохранить в памяти и на фото.

Панорамы мыса Хобой
После обеда вы прогуляетесь по тропам мыса Хобой (с бурятского «клык») — одного из сакральных мест Байкала. Вы окажетесь в самой северной точке Ольхона, откуда откроются потрясающие виды на слияние Большого и Малого морей. Почувствуете энергетику этого места и рассмотрите дальние горы и полуостров Святой Нос на фоне бескрайней озерной глади.

Организационные детали

  • На корабле вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены обед и билеты в национальный парк
  • Водная и наземная части экскурсий могут меняться местами
  • Мы заберем вас от вашей гостиницы в Хужире, а после экскурсии доставим обратно
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в поселке Хужир.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Семён
Семён
Наша команда создана в 2012 году семейной парой. Мы живем и работаем на острове Ольхон, в центре Байкала. Знаем красивейшие, уникальные места, сотрудничаем с опытными гидами, капитанами кораблей и водителями, отдавая предпочтение профессионалам, обладающими высокими человеческими качествами. С удовольствием поможем вам увидеть самые удивительные и недоступные уголки Байкала.
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Семён проводит ещё 1 экскурсию

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Чтобы побыть наедине с Байкалом, не отвлекаясь на скопление туристов, мы отправимся к самым уединенным и гармоничным природным точкам озера. На катере вы доберетесь до долины реки Зундук и озера Зама, искупаетесь в чистейшей теплой воде, побываете на мраморном пляже и совершите трекинг к одной из самых впечатляющих смотровых площадок на берегу Байкала.

Экскурсии по пригородам Ольхона

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Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Приглашаю проехать вокруг таинственного живописного Ольхона! Это остров гигантских скал, песчаных дюн, степей, хвойных лесов и удивительного зимнего льда. Путешествовать вы будете на УАЗе «буханке», самом незаменимом транспорте в российской глубинке, в сопровождении водителя и гида (по желанию).
Путешествие по южной части острова ОльхонПутешествие по южной части острова ОльхонПутешествие по южной части острова Ольхон
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Раствориться в красоте Байкала и рассмотреть природные сокровища сакрального острова
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