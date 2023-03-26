Виды самого глубокого озера планеты прекрасны отовсюду. Но из всех способов проникнуться красотой Байкала, пожалуй, именно взгляд сверху дарит самые сильные впечатления. В компании профессионального пилота вы плавно оторвётесь от земли, подниметесь в небо и облетите знаменитый остров Ольхон, где можно увидеть всё богатство байкальской природы в миниатюре.

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Описание

Обратите внимание: полёт длится 20 минут.

Что вас ожидает

Впечатления на всю жизнь

Ольхон порой называют моделью природы Байкала — с высоты вы и сами в этом убедитесь. Мраморные скалы, утёсы и крутые обрывы, степи, песчаные дюны и ковры таёжных лесов — в полёте вы оцените живописные пейзажи острова. А учитывая, что Ольхон — древний сакральный центр шаманов и весьма мистический уголок планеты, ваше путешествие станет вдвойне особенным, ведь мало кому посчастливилось рассмотреть столь знаковое место с высоты.

Комфорт и безопасность

Безопасность — наш главный приоритет. Все полёты проходят под управлением первоклассных пилотов, а самолёты регулярно проходят своевременное техническое обслуживание. Вы будете в руках профессионалов и сможете без страха наслаждаться панорамами.