Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте

Взглянуть на Сибирское море с потрясающего ракурса и украсить свой отдых эксклюзивным приключением

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Ответы на вопросы
Виды самого глубокого озера планеты прекрасны отовсюду.

Но из всех способов проникнуться красотой Байкала, пожалуй, именно взгляд сверху дарит самые сильные впечатления.

В компании профессионального пилота вы плавно оторвётесь от земли, подниметесь в небо и облетите знаменитый остров Ольхон, где можно увидеть всё богатство байкальской природы в миниатюре.
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
Байкал с высоты - полёт на легкомоторном самолёте
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: полёт длится 20 минут.

Что вас ожидает

Впечатления на всю жизнь

Ольхон порой называют моделью природы Байкала — с высоты вы и сами в этом убедитесь. Мраморные скалы, утёсы и крутые обрывы, степи, песчаные дюны и ковры таёжных лесов — в полёте вы оцените живописные пейзажи острова. А учитывая, что Ольхон — древний сакральный центр шаманов и весьма мистический уголок планеты, ваше путешествие станет вдвойне особенным, ведь мало кому посчастливилось рассмотреть столь знаковое место с высоты.

Комфорт и безопасность

Безопасность — наш главный приоритет. Все полёты проходят под управлением первоклассных пилотов, а самолёты регулярно проходят своевременное техническое обслуживание. Вы будете в руках профессионалов и сможете без страха наслаждаться панорамами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на острове Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные

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