Обратите внимание: полёт длится 20 минут.
Ольхон порой называют моделью природы Байкала — с высоты вы и сами в этом убедитесь. Мраморные скалы, утёсы и крутые обрывы, степи, песчаные дюны и ковры таёжных лесов — в полёте вы оцените живописные пейзажи острова. А учитывая, что Ольхон — древний сакральный центр шаманов и весьма мистический уголок планеты, ваше путешествие станет вдвойне особенным, ведь мало кому посчастливилось рассмотреть столь знаковое место с высоты.
Безопасность — наш главный приоритет. Все полёты проходят под управлением первоклассных пилотов, а самолёты регулярно проходят своевременное техническое обслуживание. Вы будете в руках профессионалов и сможете без страха наслаждаться панорамами.