Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

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На аэроходе по зимнему Байкалу

Прокатиться по легендарному озеру на катере-амфибии и поразиться красоте ледяного царства

Евгений
Евгений – Гид из Ольхона
Судно на воздушной подушке — самый безопасный транспорт на Байкале, а путешествие на таком катере подарит лучшее впечатление, которое можно получить здесь в холодное время года.

По пути от Хужира до мыса Хобой вы увидите гроты и ледяные наплески «сокуи», окинете взглядом километры кристального льда и отведаете уху на острове 🏝️ Ольхон.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 32 000 ₽ за экскурсию

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На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу

Что вас ожидает

Незабываемое путешествие на аэроходе
Во время ледостава и после формирования прочного ледяного покрова прогулки на катере-амфибии становятся одним из главных способов познакомиться поближе с величественным Байкалом. Поскольку на так называемом хивусе преодолеваются становые трещины и проталины, а еще он может передвигаться как по льду, так и по воде. Вы проедете вдоль берега до мыса Хобой, увидите знаменитую Скалу Шаманку и потрясающие гроты острова Харанцы, остров Беленький (Бакланий) и «шагающие» деревья 🌳 бухты Песчаной. А также рассмотрите мыс Саган Хушун (три Брата), с которого открывается один из самых фантастических видов на большой Байкал.

Мыс Хобой — самое загадочное место Байкала
Немало легенд связано с островом Ольхон, а еще больше — с его главным местом силы, мысом Хобой, расположенным в самом широком месте Байкала и соседствующим с самой глубокой точкой озера. Вы сможете прогуляться 👣 по мысу и осмотреть окрестности, а неподалеку мы устроим небольшой пикник с традиционной ухой и чаепитием.

На протяжении маршрута можно будет остановиться в любом понравившемся месте!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с января по май
  • Протяжённость маршрута — 50 км в одну сторону, старт от посёлка Хужир
  • Пикник включен в стоимость
  • Дети до 5 лет едут бесплатно, для детей от 6 до 12 лет я сделаю скидку 50%, исходя из количества человек в группе
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу
На аэроходе по зимнему Байкалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Я живу на Байкале и каждый день вижу километры идеально чистого прозрачного люда, большие гроты пещер и изумительные красоты озера, которые хочется разделить со всеми гостями нашего края. Я провожу экскурсии на СВП (судне на воздушной подушке), это всегда невероятное приключение, буря эмоций и восторг! У меня много разных интересных маршрутов, а также я могу помочь с организацией трансфера в любую точку Байкала.
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