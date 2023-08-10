На рыбалочку за хариусом на Байкале

Рыбалка на хариуса на Байкале: групповое путешествие с пикником на острове

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в однодневное путешествие по воде среди островов Байкала.

Мы будем с вами целый день перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса. Рыбалка на хариуса — это особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Немного удачи и практики и желанный трофей окажется у вас на крючке.
На рыбалочку за хариусом на Байкале
На рыбалочку за хариусом на Байкале
На рыбалочку за хариусом на Байкале
На рыбалочку за хариусом на Байкале
На рыбалочку за хариусом на Байкале
На рыбалочку за хариусом на Байкале
Ближайшие даты:
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
17
авг
19
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ольхон
  • Огой
  • Замогой
  • Еленка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Однодневное путешествие по воде среди островов БайкалаЦелый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики и желанный трофей окажется у вас на крючке.
Ранним утром, мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа, занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.
В акватории Байкала можно встретить два вида хариуса — черный и белый. Первый из них ведет мигрирующий образ жизни и на лето поднимается вверх по руслам рек на откорм и икромет. Второй вид — белый байкальский хариус в начале лета сбивается в крупные стаи, чтобы передвигаться вдоль береговой линии в поисках корма. В летние периоды рыба предпочитает придерживаться придонных слоев.
Рыбалка на хариуса — это особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Поклевки как правило резкие и неожиданные. Часто при выживании совершаются свечки. Ловят хариуса на спининг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. В качестве наживки используются мушки, изготовленные вручную, имитирующие насекомых, обитающих на побережье Ольхона. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых местные жители, рыбаки с огромным опытом.
На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Среди местных рыбаков постоянно идут споры какая рыба вкуснее хариус или омуль. При копчении, в рыбе сохраняется максимум сока и жира. Добавьте сюда ароматные специи. Ммм. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.
После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации — к островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы, вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея. Так пройдет остаток дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда моторной лодки класса “Казанка”, “Амур”
  • Сопровождение гидом
  • Питание по программе – обед пикник на острове
  • Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
  • Аренда оборудования для организации пикника
Что не входит
  • Размещение в гостинице
  • Авиа/жд - билеты
  • Услуги и экскурсии, не указанные в программе
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Трансферы, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Встречаемся на причале в поселке Хужир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Групповые
На весь день
Рыбалка
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Животные

Похожие туры из Ольхона

Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Увидеть, как живут островитяне на Байкале, и понять, во что они верят
в центре посёлка
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
999750 за человека
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Мини-группа
9 часов
12 отзывов
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Исследовать малоизвестные уголки озера и насладиться его природой без туристической суеты
в поселке Хужир
9 авг
11 авг
12 авг
14 авг
5 800 за человека
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
17 авг
23 авг
24 авг
28 авг
36 400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ольхоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ольхоне
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ