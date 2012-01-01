Семён проводит ещё 1 экскурсию

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Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук

Исследовать малоизвестные уголки озера и насладиться его природой без туристической суеты

Семён
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Семён – представитель гидов
Чтобы побыть наедине с Байкалом, не отвлекаясь на скопление туристов, мы отправимся к самым уединенным и гармоничным природным точкам озера.

На катере вы доберетесь до долины реки Зундук и озера Зама, искупаетесь в чистейшей теплой воде, побываете на мраморном пляже и совершите трекинг к одной из самых впечатляющих смотровых площадок на берегу Байкала.

3500 за человека

Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук

Что вас ожидает

На катере — к скрытым сокровищам Байкала
На красивом и уютном корабле вы проплывете вдоль живописных скал Приморского хребта, полюбуетесь бескрайней гладью великого озера, ощутите его масштабы и энергетику. По воде мы доберёмся до местечка Зама и мыса Зундук — удивительно красивых и неисхоженных локаций, где нечасто можно встретить туристов. А еще во время круиза вы узнаете о природных особенностях Байкала и отведаете фирменную уху, приготовленную нашим капитаном.

Наедине с заповедной природой
В пути мы сделаем две большие остановки: первая — у озера Зама, соединенного перешейком с Байкалом. Во время небольшого трекинга вы откроете несколько живописных уголков и сможете искупаться в обоих озерах. Затем, оказавшись на мысе Зундук, мы пройдем по белоснежному мраморному пляжу и поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на остров Ольхон и Малое Море. А в завершение прогуляемся по реликтовому лесу и зеленым полям, на которых часто можно увидеть пасущихся диких яков и лошадей.

Организационные детали

  • Это групповая водно-пешеходная экскурсия, гид из нашей команды сопровождает вас и на катере, и на суше
  • Возможен индивидуальный вариант экскурсии (уточняйте в переписке с гидом)
  • Обед на катере входит в стоимость экскурсии
  • Маршрут предполагает несложный подъем на смотровую площадку, около 500-600 метров. Но если вы пожелаете, то сможете вместо подъема отдохнуть на берегу Байкала.
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в поселке Хужир.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Семён
Семён
Наша команда создана в 2012 году семейной парой. Мы живем и работаем на острове Ольхон, в центре Байкала. Знаем красивейшие, уникальные места, сотрудничаем с опытными гидами, капитанами кораблей и водителями, отдавая предпочтение профессионалам, обладающими высокими человеческими качествами. С удовольствием поможем вам увидеть самые удивительные и недоступные уголки Байкала.
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Семён проводит ещё 1 экскурсию

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3000 за человека
8 часов
С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон
Это путешествие — редкая возможность за один день рассмотреть сакральный Ольхон с воды и с суши. На корабле вы проплывете вдоль северной части острова, слушая истории Байкала, обойдете мыс Хобой и в одной из бухт пересядете на автомобиль. А затем увидите уникальные ландшафты Ольхона уже с высоты обрывистого берега.

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