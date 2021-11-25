19-26 июня, 1-8, 11-18, 21-28 июля, 31-7, 6-13,10-17 августа

Сила Байкала - Остров Ольхон

Представьте… Вы купаетесь более чем в 7 байкальских водах

Представьте… Вы купаетесь более чем в 7 байкальских водах.

Находитесь на самых красивых километровых пляжах с белым и гранатовым песком и галечных бухтах Ольхона.

Переплываете Байкал на корабле.

Загадываете желания, которые обязательно сбудутся! Пробуете на вкус воды Байкала, родники, собираете травы… Вы находитесь на «краю земли», где соединяются два Байкальских моря — Большое и Малое.

Слушаете шум волн, крики чаек и тишину вод ранним утром…
Сила Байкала - Остров Ольхон
Сила Байкала - Остров Ольхон
Сила Байкала - Остров Ольхон
Сила Байкала - Остров Ольхон
Сила Байкала - Остров Ольхон
Сила Байкала - Остров Ольхон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Здесь вас надо побывать хотя бы раз в своей жизни, остров Ольхон — признанное место силы, но эта сила «легкая», не ломает, а как бы принимает, незаметно и мощно очищает, мягко меняет жизнь и сознание!
Погружаемся на восемь дней в уникальную природу озера Байкал.
Мы выбрали такое время, когда очень тепло и можно купаться в Байкале.
Представьте… Вы купаетесь более чем в 7 байкальских водах. Находитесь на самых красивых километровых пляжах с белым и гранатовым песком и галечных бухтах Ольхона. Переплываете Байкал на корабле. Загадываете желания, которые обязательно сбудутся! Пробуете на вкус воды Байкала, родники, собираете травы…
Вы находитесь на «краю земли», где соединяются два Байкальских моря — Большое и Малое. Слушаете шум волн, крики чаек и тишину вод ранним утром…

Маршрут тура:

    Иркутск — Тажеранская степь — МРС — Пролив Ольхонские ворота — Остров Ольхон — п. Хужир - Сарайский пляж — Малое море (остров Ижелхей, мыс Ядыртуй, серебряный источник — озеро Нуры - Большой Байкал — п. Харанцы — Урочище Песчаное — Саган-Хушин (три брата) — мыс Хобой (Белый клык) — Мыс левый Шунте (мыс любви) — Страж Байкала — Лиственница долгожитель — Пролив Ольхонские ворота — МРС — Анга — Иркутск

    Программа тура:

      1 день
      Забираем вас в аэропорту или на ж/д вокзале и мчим на остров Ольхон на комфортном автобусе. В живописном месте на берегу реки, впадающей в Байкал, посреди Тажеранских степей для вас мы организуем пикник со вкусной едой. После обеда, едем дальше. Ещё немного пути, и мы плывем на пароме на Ольхон. На паром наша группа заходит налегке, вам не придется таскать свой багаж на себе. Наш автобус проезжает на паром вместе с вашим багажом, и у нас нет длительного ожидания в очереди. Наслаждаемся первым общением с Байкалом в проливе Ольхонские ворота.
      По приезду — размещение и свободное время для отдыха или прогулки на Байкал.
      Вечером — вкусный ужин всей группой. После ужина разожжем костер и познакомимся за посиделками у костра.

      2 день

      Кто готов встать пораньше и зарядиться энергией утреннего солнышка и Байкала, приходите на зарядку на берегу Байкала.

      Завтрак вкусный и полезный.

      До обеда вы можете пойти загорать и купаться, так как рядом много пляжей с песчаным песком на любой вкус.
      У вас есть возможность посетить мастер-класс и узнать, как варить свежайший сыр из цельного молока. А после записать полезные рекомендации по поддержанию вашего здоровья.
      Обед. После обеда я поведу вас гулять и знакомиться со знаменитым мысом Бурхан (скала Шаманка). Я проведу для вас экскурсию, расскажу легенды. Будем купаться! Изучим все 5 пляжей, которые есть в шаговой доступности.
      Ужин. Свободное время для прогулок и мечтаний у мыса Бурхан.

      3 день

      Бодрое утро у Байкала. Кстати, после зарядки мы всегда идем купаться. Завтрак. Сегодня я веду вас в большое плавание по Байкалу. Экскурсия на весь день. Мы поплывем на корабле по озеру 3 часа, вглядываясь в даль в поисках байкальской нерпы, кормим чаек, созерцаем бакланов, любуемся зеркалом воды. Также мы гуляем по лесной тропе на святые источники с целебной водой. Она лечит горло, женские проблемы, глаза.
      Обедаем на берегу Байкала. Наш личный повар собрал для нас вкусный и полезный обед. А чай из байкальских трав приготовил для нас капитан, зачерпнув ведро воды прямо из Байкала.
      Место называется Сурхайте-нур, знаменитое ещё теплым озером. Озеро от Байкала отделено каменной косой. Можно купаться как в озере так и в Байкале.
      Ужин по приезду. Вечером свободное время.

      4 день

      После зарядки и сытного завтрака у вас будет свободное время до обеда. Можете сходить за сувенирами, покататься на велосипеде или пойти на пляж. После обеда я поведу вас по лесной тропке в заповедный лес, где лиственницам за 300 лет, бежит целебный ключик. Поход небольшой, всем под силу. Воду обязательно наберем с собой. Посидим или полежим в ароматной степи среди сосново-лиственного леса.
      Ужин. Свободное время.
      5 день
      Отлично позанимались и вкусно позавтракали.
      Уникально то, что вы кушаете в моем туре хлеб, выпеченный нашими поварами на месте. Причем это не простой хлеб, а вкусный и полезный хлеб на закваске.
      Сегодня посетите мой мастер-класс по изготовлению такого домашнего хлеба на закваске. Своими руками замесите тесто и запишите, как приготовить закваску дома. И ещё без дрожжевой квас я научу вас готовить.
      Обед. Свободное время
      Ужин. Свободное время

      6 день

      По плану сегодня одно из главных путешествий. Отправляемся на «край земли», где соединяются два Байкальских моря — Большое и Малое.
      Вас ждут знаменитые: мыс Хобой, Саган-Хушун, Левый Шунте. Путешествие на весь день. Величественные мысы, где загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Здесь можно загадать желание, чтобы найти свою вторую половину или родить ребенка.
      Завожу вас на пляж с гранатовым песком, купаемся. Обнимаем 300-х летние лиственницы.

      Обед на привале.

      Вы увидите Байкал — без конца и края. Полуостров Святой нос и Ушканьи острова на горизонте, где лежбище нерпы. А может и самих нерп с высоты крутых скал.
      Едем домой на ужин. Свободное время.

      7 день

      Сегодня день предназначен для ваших идей и осуществления мечт и желаний. Планируйте его, как хотите, а я подскажу, как и куда лучше.
      А также желающим покажу на мастер-классе, как приготовить шоколадный торт за 20 минут. Мои туры ведь ещё славятся вкусной и полезной выпечкой. Вечером собирёмся с вами у костра и поделимся впечатлениями за прожитую неделю на Байкале.
      8 день
      Зарядка на Байкале, завтрак.
      Говорим Байкалу «до свидания». И возвращаемся в Иркутск.
      По пути мы пообедаем в том же живописном месте, что и по пути на Байкал. Попрощаемся с вами до новых встреч. Автобус довезет вас в аэропорт и на ж/д.

      Ответы на вопросы

      Что входит?
      • Размещение на 7 ночей в гостевом доме на острове Ольхон и в п. Хужир
      • Экскурсионная программа
      • Групповой трансфер на наших автобусах в обе стороны
      • 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
      • Организация обедов-пикников в живописных местах Байкала на экскурсиях на берегу реки во время трансферов.
      • автомобильная экскурсия на мыс Хобой
      • Автомобильная экскурсия на живописные заливы Байкала
      • Морское путешествие на корабле по Байкалу
      • Пешая экскурсия к целебному источнику
      • Пешая экскурсия по песчаным дюнам
      • Пешая экскурсия на остров Ольхон к скале Шаманка и к пляжам
      • Посещение скульптуры «страж байкала» Даши Намдакова
      • Аренда катеров и автомобилей
      • Плата за проход через зону прибайкальского национального парка
      • Организационные расходы
      Что не входит?
      • авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
      Место начала и завершения?
      Иркутск
      Когда и сколько длится?
      Когда: 19-26 июня, 1-8, 11-18, 21-28 июля, 31-7, 6-13,10-17 августа
      Экскурсия длится около 8 дней
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      Что если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      19-26 июня, 1-8, 11-18, 21-28 июля, 31-7, 6-13,10-17 августа

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