2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Привокзального района Омска. Вас ждут исторические здания, уникальные памятники и живописные виды на Иртыш
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00
12 авг в 14:00
13 авг в 14:00
900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Самая омская улица
Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке
Начало: На ул. Серова
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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