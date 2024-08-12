Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии для пенсионеров » в Омске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На поезде 2 часа Мини-группа до 10 чел. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя Погрузитесь в атмосферу Привокзального района Омска. Вас ждут исторические здания, уникальные памятники и живописные виды на Иртыш Начало: Возле ж/д вокзала Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00 900 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками Начало: На площади Бухгольца 4 500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1 час Групповая до 20 чел. Самая омская улица Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке Начало: На ул. Серова Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30 1 000 ₽ за человека Другие экскурсии Омска

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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