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экскурсовод. Спасибо ей огромно. Мой муж Михаил Вацлавович был начальником строительства Омских ТЭЦ, Я работала в Омскэнерго и занималась перспективным развитием Омской энергетики-строительством ТЭЦ-6. Мы думали, что знаем город и область неплохо. В Омске мы бываем каждый год,но на экскурсию нас организовал внук, который в Омске впервые. Живет внук в Питере. Омск, благодаря Анжелики, его впечатлил и порадовал. Спасибо Вам огромное. и желаем процветания Вашей фирме.