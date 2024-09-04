На Рождество – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Омске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Омск - «третья столица России»
На машине
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Омску
Пешая
1 отзыв
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    4 сентября 2024
    Фотопрогулка по Омску
    Были с сыном. Нам очень понравилось. Чувствуется, что организатор с Душой подходит к этому. Ожидания и реальность совпали). Однозначно советую!!!)
  • Л
    Любовь
    29 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Здравствуйте! Нам, как бывшим жителям Омска было очень приятно открыть для себя новые уголки нашего любимого города. Анжелика чудесный, знающий
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    экскурсовод. Спасибо ей огромно. Мой муж Михаил Вацлавович был начальником строительства Омских ТЭЦ, Я работала в Омскэнерго и занималась перспективным развитием Омской энергетики-строительством ТЭЦ-6. Мы думали, что знаем город и область неплохо. В Омске мы бываем каждый год,но на экскурсию нас организовал внук, который в Омске впервые. Живет внук в Питере. Омск, благодаря Анжелики, его впечатлил и порадовал. Спасибо Вам огромное. и желаем процветания Вашей фирме.

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
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    исторических фактов. Очень комфортабельный автомобиль. К сожалению, мы попали на экскурсию в День города и никуда не могли проехать. В результате экскурсия была несколько сумбурной. Сама гид очень переживала по этому поводу и старалась логически выстроить экскурсию. Из-за столпотворения и фото мало сделали.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Любинский проспект
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Площадь имени Бухгольца
  7. Памятник Достоевскому
Сколько стоит экскурсия по Омску в сентябре 2024
Сейчас в Омске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2024 год на рождество, 29 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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