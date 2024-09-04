2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван4 сентября 2024Были с сыном. Нам очень понравилось. Чувствуется, что организатор с Душой подходит к этому. Ожидания и реальность совпали). Однозначно советую!!!)
- ЛЛюбовь29 августа 2024Здравствуйте! Нам, как бывшим жителям Омска было очень приятно открыть для себя новые уголки нашего любимого города. Анжелика чудесный, знающий
- ООксана3 августа 2024Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Омску в сентябре 2024
Сейчас в Омске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2024 год на рождество, 29 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь