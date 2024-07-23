2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Омска
Прогулка по историческому центру Омска, посещение Площади Бухгольца, Омской крепости и Люблинского проспекта. Узнайте историю города и его достопримечательности
Начало: Площадь Бухгольца, от скульптуры Держава
Завтра в 14:00
6 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Омском на автомобиле: все достопримечательности за 2 часа
Погрузитесь в историю Омска за 2 часа! Посетите площадь Бухгольца, Никольский казачий собор, Успенский кафедральный собор и другие значимые места города
Начало: Любой адрес в пределах Центрального АО г. Омска
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по историческим и культурным достопримечательностям Омска
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его уникальную архитектуру и богатое историческое наследие с профессиональным гидом
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 10:00 до 13:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Шаг в прошлое из будущего: экскурсия по Омску с искусственным интеллектом
Погружение в историю Омска с помощью искусственного интеллекта и современных технологий. Узнайте о прошлом и будущем города в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 июля 2024Были на экскурсии "знакомство с Омском" с Элиной. Отличная получилась прогулка по центральной части Омска. Спокойно, не утомительно, без лишних,
- ССветлана21 июля 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Многое узнали об истории города. Увидели места постройки крепостей, ворота второй крепости. Поразила нас легкндан о Любе. Загадали желание между двумя Михаилами. Восхищались архитектурой. Благодарим экскурсовода за такое знакомство с городом
- ААнна15 июля 2024У нас был экскурсовод- Анастасия! Очень понравилось! Много интересных и исторических фактов, о которых не слышали, хотя всю жизнь про жили в Омске. Деткам так же было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Популярные экскурсии»
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