Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Омске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с Омском
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Омска
Прогулка по историческому центру Омска, посещение Площади Бухгольца, Омской крепости и Люблинского проспекта. Узнайте историю города и его достопримечательности
Начало: Площадь Бухгольца, от скульптуры Держава
Завтра в 14:00
6 авг в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с Омском на автомобиле
На машине
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Омском на автомобиле: все достопримечательности за 2 часа
Погрузитесь в историю Омска за 2 часа! Посетите площадь Бухгольца, Никольский казачий собор, Успенский кафедральный собор и другие значимые места города
Начало: Любой адрес в пределах Центрального АО г. Омска
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по историческим и культурным достопримечательностям Омска
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его уникальную архитектуру и богатое историческое наследие с профессиональным гидом
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 10:00 до 13:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Шаг в прошлое из будущего
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Шаг в прошлое из будущего: экскурсия по Омску с искусственным интеллектом
Погружение в историю Омска с помощью искусственного интеллекта и современных технологий. Узнайте о прошлом и будущем города в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 июля 2024
    Знакомство с Омском
    Были на экскурсии "знакомство с Омском" с Элиной. Отличная получилась прогулка по центральной части Омска. Спокойно, не утомительно, без лишних,
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    никогда не запоминающихся исторических подробностей, Элина рассказала об истории города, людях, основавших город, прославивших город, архитектуре, художниках, писателях. Порой рассказ переходил в диалог, мы пытались провести параллели между Омском и Новосибирском. Нам понравилось. Элина, большое тебе спасибо и успехов в учебе, работе.

  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Знакомство с Омском
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Многое узнали об истории города. Увидели места постройки крепостей, ворота второй крепости. Поразила нас легкндан о Любе. Загадали желание между двумя Михаилами. Восхищались архитектурой. Благодарим экскурсовода за такое знакомство с городом
  • А
    Анна
    15 июля 2024
    Знакомство с Омском на автомобиле
    У нас был экскурсовод- Анастасия! Очень понравилось! Много интересных и исторических фактов, о которых не слышали, хотя всю жизнь про жили в Омске. Деткам так же было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Омском
  2. Знакомство с Омском на автомобиле
  3. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
  4. Шаг в прошлое из будущего
Какие места ещё посмотреть в Омске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Омская крепость
  2. Любинский проспект
  3. Памятник Достоевскому
  4. Успенский Собор
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2024
Сейчас в Омске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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