Были на экскурсии "знакомство с Омском" с Элиной. Отличная получилась прогулка по центральной части Омска. Спокойно, не утомительно, без лишних,

никогда не запоминающихся исторических подробностей, Элина рассказала об истории города, людях, основавших город, прославивших город, архитектуре, художниках, писателях. Порой рассказ переходил в диалог, мы пытались провести параллели между Омском и Новосибирском. Нам понравилось. Элина, большое тебе спасибо и успехов в учебе, работе.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Многое узнали об истории города. Увидели места постройки крепостей, ворота второй крепости. Поразила нас легкндан о Любе. Загадали желание между двумя Михаилами. Восхищались архитектурой. Благодарим экскурсовода за такое знакомство с городом

А Анна

У нас был экскурсовод- Анастасия! Очень понравилось! Много интересных и исторических фактов, о которых не слышали, хотя всю жизнь про жили в Омске. Деткам так же было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!!!