2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОмск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 12:30
7 авг в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 07:00
7 авг в 15:00
70005 250₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия на страусиную ферму в Омске с пикником и сафари
Познакомьтесь с северными маралами, яками, пони и другими животными на страусиной ферме. Экскурсия на комфортабельном автомобиле
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 августа 2024Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
- ВВиталий22 июля 2024Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
- ЮЮлия19 июня 2024Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Все»
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