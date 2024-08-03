Все – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Омске, цены от 5 250 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Омск - «третья столица России»
На машине
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 12:30
7 авг в 11:00
7 500 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
скидка
25%
78 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 07:00
7 авг в 15:00
70005 250 за всё до 2 чел.
Страусиная ферма в Омске
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия на страусиную ферму в Омске с пикником и сафари
Познакомьтесь с северными маралами, яками, пони и другими животными на страусиной ферме. Экскурсия на комфортабельном автомобиле
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
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    исторических фактов. Очень комфортабельный автомобиль. К сожалению, мы попали на экскурсию в День города и никуда не могли проехать. В результате экскурсия была несколько сумбурной. Сама гид очень переживала по этому поводу и старалась логически выстроить экскурсию. Из-за столпотворения и фото мало сделали.

  • В
    Виталий
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Страусиная ферма в Омске
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  4. Успенский Собор
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2024
Сейчас в Омске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 250 до 7 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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