Прогулка начнется именно там, где более 100 лет назад были решены транспортные проблемы — у бывшего здания Управления Западно-Сибирской железной дороги, с началом функционирования которой Омск получает необыкновенное развитие.

Посещение городского музея «Искусство Омска» оставит много положительных эмоций от соприкосновения с творчеством омских художников.

Маршрут: ул. Маркса – ул. Маяковского – ул. Степная