Здание Управления Западно-Сибирской железной дороги
Фонтан Изобилие
Прогулка начнется именно там, где более 100 лет назад были решены транспортные проблемы — у бывшего здания Управления Западно-Сибирской железной дороги, с началом функционирования которой Омск получает необыкновенное развитие.
Посещение городского музея «Искусство Омска» оставит много положительных эмоций от соприкосновения с творчеством омских художников.
Маршрут: ул. Маркса – ул. Маяковского – ул. Степная
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 ул. Карла Маркса
Место завершения
🏁 ул. Степная
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.