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Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»

Увлечен И.
Увлечен И. – Гид из Омска
Увлекательная экскурсия ⛳ расскажет об очень стремительном развитии Омска в начале XX века и покажет места, связанные с этим периодом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»

Что вы увидите

  • Здание Управления Западно-Сибирской железной дороги
  • Фонтан Изобилие
Прогулка начнется именно там, где более 100 лет назад были решены транспортные проблемы — у бывшего здания Управления Западно-Сибирской железной дороги, с началом функционирования которой Омск получает необыкновенное развитие.
Посещение городского музея «Искусство Омска» оставит много положительных эмоций от соприкосновения с творчеством омских художников.
Маршрут: ул. Маркса – ул. Маяковского – ул. Степная
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 ул. Карла Маркса
Место завершения
🏁 ул. Степная
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
Увлечен И.
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