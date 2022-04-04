Вы можете начать в любое удобное время

Инструкция, как пройти квест:

Отправляйтесь на стартовую точку квеста и нажимайте на кнопку «Начать» в

мобильном приложении в карточке квеста. Вам откроется первое задание.

Найдите правильный ответ на локации и введите его в приложении. Если ответ будет правильным, вам откроется следующее задание. Если не знаете ответа или вводите его неверно, воспользуйтесь подсказкой.

При прохождении всех заданий квест считается пройденным.

В приложении присутствует карта, которая помогает перемещаться между локациями.

Одновременно квест может проходить неограниченное количество человек. Чем больше, тем веселее! Задания и маршрут придут на мобильные телефоны всех участников. Для этого нужно присоединиться к игре.

Цена указана за группу. Если проходите вчетвером, то цена за одного: 175 руб.

После вашей заявки на указанную электронную почту придет инструкция по оплате и прохождению квеста.

Сюжет квеста

Доктор Ватсон заметил впереди Шерлока Холмса, приближаясь, он вдруг ускорил шаг и побежал. Оказалось, ему сообщили, что где-то неподалеку произошло необычное происшествие — в одночасье некоторые люди забыли историю своего города. Тогда Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились раскрывать это таинственное происшествие. Оказалось, что здесь не обошлось без Мориарти, он шлет странные сообщения и грозит стереть память всем жителям города.

Туманный Омск полон загадок, но Ватсон успел кое-что узнать о тех людях, история которых стала и историей Омска, будь это их тяжелая судьба или блистательные победы во времена кровавой революции и белой столицы. Прогуляйтесь вместе с сыщиками по центральной части города Омска и помогите жителям вернуть связь с историей своего города.

Организационные моменты: