Вы можете начать в любое удобное время

Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История

Туманный Омск полон загадок, но Ватсон успел кое-что узнать о тех людях, история которых стала

Квест
Туманный Омск полон загадок, но Ватсон успел кое-что узнать о тех людях, история которых стала и историей Омска, будь это их тяжелая судьба или блистательные победы во времена кровавой революции и белой столицы.

Прогуляйтесь вместе с сыщиками по центральной части города Омска и помогите жителям вернуть связь с историей своего города.

Квест подходит для людей, которые готовы испытать себя в разгадывании загадок города Омска.
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История

Инструкция, как пройти квест:

  • Отправляйтесь на стартовую точку квеста и нажимайте на кнопку «Начать» в
  • мобильном приложении в карточке квеста. Вам откроется первое задание.
  • Найдите правильный ответ на локации и введите его в приложении. Если ответ будет правильным, вам откроется следующее задание. Если не знаете ответа или вводите его неверно, воспользуйтесь подсказкой.
  • При прохождении всех заданий квест считается пройденным.
  • В приложении присутствует карта, которая помогает перемещаться между локациями.
  • Одновременно квест может проходить неограниченное количество человек. Чем больше, тем веселее! Задания и маршрут придут на мобильные телефоны всех участников. Для этого нужно присоединиться к игре.
  • Цена указана за группу. Если проходите вчетвером, то цена за одного: 175 руб.
  • После вашей заявки на указанную электронную почту придет инструкция по оплате и прохождению квеста.
Сюжет квеста
Доктор Ватсон заметил впереди Шерлока Холмса, приближаясь, он вдруг ускорил шаг и побежал. Оказалось, ему сообщили, что где-то неподалеку произошло необычное происшествие — в одночасье некоторые люди забыли историю своего города. Тогда Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились раскрывать это таинственное происшествие. Оказалось, что здесь не обошлось без Мориарти, он шлет странные сообщения и грозит стереть память всем жителям города.
Туманный Омск полон загадок, но Ватсон успел кое-что узнать о тех людях, история которых стала и историей Омска, будь это их тяжелая судьба или блистательные победы во времена кровавой революции и белой столицы. Прогуляйтесь вместе с сыщиками по центральной части города Омска и помогите жителям вернуть связь с историей своего города.

Организационные моменты:

  • Квест подходит для людей, которые готовы испытать себя в разгадывании загадок города Омска. Квест лучше проходить с друзьями в выходные. На квест можно взять с собой детей, возрастных ограничений нет.
  • Начать игру сможешь в любое удобное время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прохождение квеста через приложение
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, 2, Омск, Омская обл. , Россия, 644099
Завершение: ул. Ленина, 21, Омск, Омская обл. , Россия, 644099
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете начать в любое удобное время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • На указанную электронную почту придет инструкция по прохождению квеста.
  • Инструкция, как пройти квест:
  • Зарегистрировать учетную запись на сайте организатора
  • Перейдите на страницу квеста
  • На странице квеста нажать кнопку "Купить квест"
  • После покупки квест станет доступным в мобильном приложении организатора. Пройти квест можно в удобное время.
  • В мобильном приложении выбрать квест и нажать кнопку "Начать"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете начать в любое удобное время

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