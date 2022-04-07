Узнай Омск с другой стороны!

Вся закулисная история Омска и почти все основные трамвайные маршруты — хотя бы частью своей, — но вошли в эту экскурсию. Начнём путешествие со знакомой «восьмерки», и, свернув на «четверку», закончим «семеркой». Таков план. По времени экскурсия займёт около двух часов, но будет интересно, ведь в таком большом путешествии по местам, куда вы не каждый день добираетесь-то, всегда ждут удивительные открытия.

Маршрут «4—7—8» расскажет пассажирам экскурсионного вагона о том, как в течение 150 лет изменились районы города, что выросло за эти годы в прямом и переносном смысле.

Экскурсанты в тёплом вагоне смогут без пробок и без вреда для экологии увидеть малознакомые уголки родного города.

Организационные моменты: