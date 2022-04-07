Типографию, где за год напечатали 16 миллиардов беломорских рублей
Мост с обложки альбома группы «Гражданская оборона» и многое другое!
Узнай Омск с другой стороны!
Вся закулисная история Омска и почти все основные трамвайные маршруты — хотя бы частью своей, — но вошли в эту экскурсию. Начнём путешествие со знакомой «восьмерки», и, свернув на «четверку», закончим «семеркой». Таков план. По времени экскурсия займёт около двух часов, но будет интересно, ведь в таком большом путешествии по местам, куда вы не каждый день добираетесь-то, всегда ждут удивительные открытия.
Маршрут «4—7—8» расскажет пассажирам экскурсионного вагона о том, как в течение 150 лет изменились районы города, что выросло за эти годы в прямом и переносном смысле.
Экскурсанты в тёплом вагоне смогут без пробок и без вреда для экологии увидеть малознакомые уголки родного города.
Организационные моменты:
За шум от стука колёса беспокоиться не стоит, так как во время экскурсии каждому будут предоставлены индивидуальные радиогиды.
Трамвайное путешествие проходит по маршруту от цирка до трамвайной остановки ул. Стрельникова, через весь город.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Маленькие памятные сувениры
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омский Государственный Цирк (УЛ.К. Маркса, 43б)
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Важная информация
Просим вас
Дорогие экскурсанты
Наушники (проводные, разъем стандартный, 3, 5мм)
По возможности
Взять с собой!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Один раз в месяц (кроме лета).
OMиGO — ваш гид в Омске
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них