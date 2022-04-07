Трамвайное путешествие «4-7-8»

Вся закулисная история Омска и почти все основные трамвайные маршруты - хотя бы частью своей, - но вошли в эту экскурсию

Групповая
Вся закулисная история Омска и почти все основные трамвайные маршруты — хотя бы частью своей, — но вошли в эту экскурсию.

Начнём путешествие со знакомой «восьмерки», и, свернув на «четверку», закончим «семеркой». Таков план.

По времени экскурсия займёт около двух часов, но будет интересно, ведь в таком большом путешествии по местам, куда вы не каждый день добираетесь, всегда ждут удивительные открытия.
Трамвайное путешествие «4-7-8»
Трамвайное путешествие «4-7-8»
Трамвайное путешествие «4-7-8»
Трамвайное путешествие «4-7-8»
Трамвайное путешествие «4-7-8»
Трамвайное путешествие «4-7-8»

Что вас ожидает 🤩

  • Башни Сакена
  • Типографию, где за год напечатали 16 миллиардов беломорских рублей
  • Мост с обложки альбома группы «Гражданская оборона» и многое другое!

Узнай Омск с другой стороны!

Вся закулисная история Омска и почти все основные трамвайные маршруты — хотя бы частью своей, — но вошли в эту экскурсию. Начнём путешествие со знакомой «восьмерки», и, свернув на «четверку», закончим «семеркой». Таков план. По времени экскурсия займёт около двух часов, но будет интересно, ведь в таком большом путешествии по местам, куда вы не каждый день добираетесь-то, всегда ждут удивительные открытия.
Маршрут «4—7—8» расскажет пассажирам экскурсионного вагона о том, как в течение 150 лет изменились районы города, что выросло за эти годы в прямом и переносном смысле.
Экскурсанты в тёплом вагоне смогут без пробок и без вреда для экологии увидеть малознакомые уголки родного города.

Организационные моменты:

  • За шум от стука колёса беспокоиться не стоит, так как во время экскурсии каждому будут предоставлены индивидуальные радиогиды.
  • Трамвайное путешествие проходит по маршруту от цирка до трамвайной остановки ул. Стрельникова, через весь город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Маленькие памятные сувениры
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омский Государственный Цирк (УЛ.К. Маркса, 43б)
Завершение: трамвайная остановка «ул. Стрельникова»
Когда и сколько длится
Когда: Один раз в месяц (кроме лета).
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Важная информация
  • Просим вас
  • Дорогие экскурсанты
  • Наушники (проводные, разъем стандартный, 3, 5мм)
  • По возможности
  • Взять с собой!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Один раз в месяц (кроме лета).

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