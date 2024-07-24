читать дальше

экскурсиях. Когда гуляешь по городу с экскурсоводом, хорошо знающим и трепетно относящимся к истории своего города, ты и сам проникаешься любовью к городу и уважением к истории этих мест. Так Анастасия влюбила нас в Орёл:) В этот прекрасный город обязательно еще вернемся, а экскурсии с Анастасией горячо всем рекомендуем.