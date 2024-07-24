2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
3 340₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММилена24 июля 2024Дмитрий - прекрасный рассказчик, эрудит, знаток истории, с приятной, непринуждённой и интеллигентной, манерой общения, охотно отвечал на вопросы, рассказал массу интересного про город. Отлично провели время и погрузились в местный колорит. Рекомендую!
- ММария21 июля 2024Замечательный очень знающий гид.
- ЕЕлена16 июля 2024Гуляли с Дмитрием по Орлу. Дмитрий- интересный собеседник и очень приятный человек. Не пожалели, что выбрали экскурсию именно с ним. Узнали о городе много интересного. Спасибо.
- ЮЮрий13 июля 2024Дмитрий очень эрудированный и знающий гид, любящий свой город,экскурсия очень интересная, вместо запланированных 2,5 часов длилась на два часа дольше. Тем кто сомневается, однозначно рекомендую посетить город Орёл и взять экскурсию, не пожалеете.
- ООльга9 июля 2024Город Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными парками и скверами. Много симпатичных
- NNikolay3 июня 2024Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
- ММария28 мая 2024Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
- ИИрина14 апреля 2024Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
- ЮЮлия6 февраля 2024Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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