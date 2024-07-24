Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Орёл - путешествие во времени
Пешая
81 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Орёл сквозь столетия
Пешая
51 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 550 за всё до 10 чел.
Старинный город над Окой
Пешая
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милена
    24 июля 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий - прекрасный рассказчик, эрудит, знаток истории, с приятной, непринуждённой и интеллигентной, манерой общения, охотно отвечал на вопросы, рассказал массу интересного про город. Отлично провели время и погрузились в местный колорит. Рекомендую!
  • М
    Мария
    21 июля 2024
    Орёл сквозь столетия
    Замечательный очень знающий гид.
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Гуляли с Дмитрием по Орлу. Дмитрий- интересный собеседник и очень приятный человек. Не пожалели, что выбрали экскурсию именно с ним. Узнали о городе много интересного. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    13 июля 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий очень эрудированный и знающий гид, любящий свой город,экскурсия очень интересная, вместо запланированных 2,5 часов длилась на два часа дольше. Тем кто сомневается, однозначно рекомендую посетить город Орёл и взять экскурсию, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    9 июля 2024
    Орёл сквозь столетия
    Город Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными парками и скверами. Много симпатичных
    читать дальше

    и недорогих кафе, гостиниц, парковок. Вокруг города много интереснейших локаций. Спасское-Лутовиново оставило самые приятные воспоминиания. Орёл - прекрасный город для туристической поездки на выходные

    Город Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными паркамиГород Орёл удивил нас своей неброской красотой, трепетным отношением к истории народа, широкими улицами, зелёными парками
  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
    читать дальше

    что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!!

    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Старинный город над Окой
    Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
    читать дальше

    экскурсиях. Когда гуляешь по городу с экскурсоводом, хорошо знающим и трепетно относящимся к истории своего города, ты и сам проникаешься любовью к городу и уважением к истории этих мест. Так Анастасия влюбила нас в Орёл:) В этот прекрасный город обязательно еще вернемся, а экскурсии с Анастасией горячо всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орёл - путешествие во времени
  2. Орёл сквозь столетия
  3. Старинный город над Окой
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Парк Дворянское гнездо
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Александровский мост
  10. Свято-Введенский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Орлу в августе 2024
Сейчас в Орле в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Орле на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 180 ⭐ отзывов, цены от 3340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам