4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в «Орловское полесье»: Тургенев, история и природа
Погрузитесь в мир русской классики и природы с экскурсией по парку «Орловское полесье». Вас ждут удивительные открытия и вдохновляющие истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Орел и усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу старинного Орла и усадьбы И.С. Тургенева, узнайте уникальные истории и легенды
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна7 января 2023Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.
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