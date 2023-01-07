Ж Жанна

Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.