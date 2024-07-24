М Милена Орёл - путешествие во времени Дмитрий - прекрасный рассказчик, эрудит, знаток истории, с приятной, непринуждённой и интеллигентной, манерой общения, охотно отвечал на вопросы, рассказал массу интересного про город. Отлично провели время и погрузились в местный колорит. Рекомендую!

Е Елена Орёл - путешествие во времени Гуляли с Дмитрием по Орлу. Дмитрий- интересный собеседник и очень приятный человек. Не пожалели, что выбрали экскурсию именно с ним. Узнали о городе много интересного. Спасибо.