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короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс «Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.