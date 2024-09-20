На Рождество – экскурсии в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Оренбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Исторический центр Оренбурга
Пешая
66 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и легенды, посетите знаковые места и узнайте о знаменитых людях, связанных с городом
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
11 окт в 10:00
14 окт в 10:00
2 700 за всё до 4 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
71 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
2 600 за всё до 7 чел.
Оренбург на авто
На машине
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
11 окт в 16:00
12 окт в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    20 сентября 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Спасибо Дмитрию за экскурсию! Маршрут составлен отлично. Наверное, мы посетили бОльшую часть значимых мест Оренбурга, немного прошлись по дворикам в центре,
    читать дальше

    чтобы ощутить аутентичность города. Нам не хватило чуть больше истории города и и чуть больше вовлеченности в события современности города. Не на все вопросы о мы получили ответы. Тем не менее благодарны экскурсоводу, что в условиях ремонта улиц, дорог и части центральных зданий, сумел составить интересный маршрут!

  • Л
    Лилия
    19 сентября 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Благодарю Дмитрия за замечательную экскурсию!
  • М
    Марина
    14 сентября 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, а я увидела Оренбург как
    читать дальше

    город с богатой историей, архитектурой в стиле модерн, город, в котором жили и творили многие известные люди. Рекомендую от души всем.

    Экскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, аЭкскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, аЭкскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, аЭкскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, аЭкскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, а
  • С
    Сания
    9 сентября 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Все отлично, нам понравилось. Много информации, дружелюбное настроение, у гида с собой был динамик для шумных улиц. Экскурсия немного задержалась, но мы бы и еще послушали, если бы не надо было торопиться на следующую.
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия понравилась! Произошло познание истории города с другой стороны. Знакомые уже здания раскрыли свои тайны и тем самым расширился уровень
    читать дальше

    наших познаний. Людмила с свободном стиле общения изложила интересные факты, представила старинные фото существующих строений исторического наследия и свободно отвечала на интересующие вопросы. Экскурсия будет интересна всем желающим познакомиться с историей города через его архитектурные строения, ведь за каждым таким домом скрыта своя история.

  • Г
    Галина
    5 сентября 2024
    Оренбург на авто
    Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Оренбург на авто
    Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Оренбург на авто
    Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
    читать дальше

    короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс «Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.

  • И
    Игорь
    30 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по городу, узнали много нового.
    читать дальше

    Объемно ответил на заданные вопросы, рассказал про особенности города и его культуру, быт. После экскурсии рассказал, куда еще можно сходить. Было максимально комфортно все проведенное время. Хотите хорошо и продуктивно провести время - вам к Дмитрию!

    Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию поПрекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию поПрекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию поПрекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию поПрекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический центр Оренбурга
  2. Оренбург в стиле модерн
  3. Оренбург на авто
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Мечеть Караван-Сарай
  2. Башня с часами
  3. Дом Советов
  4. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в октябре 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2024 год на рождество, 153 ⭐ отзыва, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам