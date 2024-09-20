2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и легенды, посетите знаковые места и узнайте о знаменитых людях, связанных с городом
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
11 окт в 10:00
14 окт в 10:00
2 700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
11 окт в 16:00
12 окт в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера20 сентября 2024Спасибо Дмитрию за экскурсию! Маршрут составлен отлично. Наверное, мы посетили бОльшую часть значимых мест Оренбурга, немного прошлись по дворикам в центре,
- ЛЛилия19 сентября 2024Благодарю Дмитрия за замечательную экскурсию!
- ММарина14 сентября 2024Экскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, а я увидела Оренбург как
- ССания9 сентября 2024Все отлично, нам понравилось. Много информации, дружелюбное настроение, у гида с собой был динамик для шумных улиц. Экскурсия немного задержалась, но мы бы и еще послушали, если бы не надо было торопиться на следующую.
- ТТатьяна8 сентября 2024Экскурсия понравилась! Произошло познание истории города с другой стороны. Знакомые уже здания раскрыли свои тайны и тем самым расширился уровень
- ГГалина5 сентября 2024Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
- ИИнна1 августа 2024Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
- ААлександр23 июля 2024Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
- ИИгорь30 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по городу, узнали много нового.
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «На Рождество»
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