2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Оренбург в стиле модерн: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Оренбургу: история, архитектура и легенды города, который прошёл путь от крепости до центра модерна
Начало: Ул. Советская, 26
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
2 600₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Прогулка по улице Советской в Оренбурге - это путешествие через три века истории города. Узнайте городские легенды и сделайте памятные фото
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Один шаг от Европы до Азии: индивидуальная экскурсия по Оренбургу
Прогулка по Оренбургу: от набережной Урала до символической границы Европы и Азии. Узнайте историю города и его уникальные места. 🌍
Начало: Ул. Советская, 1, памятник В.П. Чкалову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила20 июля 2024Очень интересная экскурсия. Людмила, экскурсовод рассказывала очень увлекательно. Такое ощущение что попадал в тот период времени, когда строилось то здание
- ААнна20 июля 2024Впервые были в Оренбурге и решили приобрести индивидуальную экскурсию. И это было очень правильное решение - сам никогда не узнаешь столько интересного из истории города. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2.5 часа просто пролетели. Спасибо большое!
- ДДмитрий14 июня 2024Отличная прогулка по центру Оренбурга, отвечает на любые вопросы. Рекомендую.
- ААнна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Людмила - увлеченный и знающий человек с живой грамотной речью. Познакомились с Оренбургом и получили большое удовольствие от её рассказа!
- ССветлана12 апреля 2024Мы были на экскурсии по старинному городу Оренбургу. Наша экскурсия была очень насыщена красотой старинных домов, интересными фактами и замечательным
- РРубахина4 сентября 2023Очень рекомендую эту экскурсию приезжающим в город на короткое время, если нет возможности заранее искать адреса красивых домов, бродить в
- ЕЕлена22 мая 2023Нас провели по отдельным улочкам старого центра, показали отдельные постройки в стиле модерн, рассказали их историю (кто и когда построил,
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Популярные экскурсии»
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