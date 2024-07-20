читать дальше общением с Людмилой, нашим гидом. Оренбург- музей архитектуры под открытым небом. Думаем, что этот город подходит для интересного проведения семейных выходных. Особенно, если у вас будет такой гид, как у нас.

Мы были на экскурсии по старинному городу Оренбургу. Наша экскурсия была очень насыщена красотой старинных домов, интересными фактами и замечательным