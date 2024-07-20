Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Оренбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Оренбург в стиле модерн
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Оренбург в стиле модерн: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Оренбургу: история, архитектура и легенды города, который прошёл путь от крепости до центра модерна
Начало: Ул. Советская, 26
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
2 600 за всё до 8 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Прогулка по улице Советской в Оренбурге - это путешествие через три века истории города. Узнайте городские легенды и сделайте памятные фото
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
2 600 за всё до 10 чел.
Один шаг от Европы до Азии
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Один шаг от Европы до Азии: индивидуальная экскурсия по Оренбургу
Прогулка по Оренбургу: от набережной Урала до символической границы Европы и Азии. Узнайте историю города и его уникальные места. 🌍
Начало: Ул. Советская, 1, памятник В.П. Чкалову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
2 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    20 июля 2024
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Очень интересная экскурсия. Людмила, экскурсовод рассказывала очень увлекательно. Такое ощущение что попадал в тот период времени, когда строилось то здание
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    о котором шла речь. Ярко вспыхивали все моменты истории, все события происходящие в Оренбурге начиная с 1743 года и по нынешнее время. Большая благодарность Людмиле и Спутнику 8, организовавшим такую интересную экскурсию по Оренбургу.

  • А
    Анна
    20 июля 2024
    Один шаг от Европы до Азии
    Впервые были в Оренбурге и решили приобрести индивидуальную экскурсию. И это было очень правильное решение - сам никогда не узнаешь столько интересного из истории города. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2.5 часа просто пролетели. Спасибо большое!
  • Д
    Дмитрий
    14 июня 2024
    Один шаг от Европы до Азии
    Отличная прогулка по центру Оренбурга, отвечает на любые вопросы. Рекомендую.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Экскурсия очень понравилась. Людмила - увлеченный и знающий человек с живой грамотной речью. Познакомились с Оренбургом и получили большое удовольствие от её рассказа!
  • С
    Светлана
    12 апреля 2024
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Мы были на экскурсии по старинному городу Оренбургу. Наша экскурсия была очень насыщена красотой старинных домов, интересными фактами и замечательным
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    общением с Людмилой, нашим гидом. Оренбург- музей архитектуры под открытым небом. Думаем, что этот город подходит для интересного проведения семейных выходных. Особенно, если у вас будет такой гид, как у нас.

  • Р
    Рубахина
    4 сентября 2023
    Оренбург в стиле модерн
    Очень рекомендую эту экскурсию приезжающим в город на короткое время, если нет возможности заранее искать адреса красивых домов, бродить в
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    их поисках. Историческая застройка сохранилась вне центральной улицы точечно: нет такого, что в любую сторону можно пойти и везде красиво. Гид показала самые красивые дома, рассказала истории их владельцев, акцентировала внимание на деталях (дореволюционные жалюзи, исторические дверные ручки и т. д.), привела для сравнения историч. фото. Спасибо за экскурсию!

  • Е
    Елена
    22 мая 2023
    Оренбург в стиле модерн
    Нас провели по отдельным улочкам старого центра, показали отдельные постройки в стиле модерн, рассказали их историю (кто и когда построил,
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    чем владелец занимался, тд)., описали отдельные элементы декора, акцентировав внимание на какие-то особенности. Было познавательно и интересно, в том числе местным жителям. Единственный недостаток- плохая слышимость. Учитывая, что экскурсия проходит по шумным улицам, гиду не помешал бы микрофон, чтобы все слышать, а не прислушиваться.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 2 600. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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