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уголкам Земли их разнесла судьба, поэтому мне было очень интересно послушать про модерн Оренбургский. Людмила чудесный рассказчик, она волшебным образом передала дух этого степного города и мы как на машине времени перенеслись в те времена когда местные барышни гонялись за Пушкиным, Владимир Даль приехал ненадолго, а остался навсегда, про первое "метро" сластолюбивца адвоката и про то как он расплатился за свое сластолюбие… В общем настоятельно рекомендую. Не буду раскрывать все секреты, лучше сама Людмила Вам расскажет эти интересные истории из жизни этого совсем непростого города.