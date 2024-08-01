2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому Оренбургу: история, легенды и архитектура
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по знаковым местам Оренбурга
Прогулка по историческому центру Оренбурга, где вы узнаете о знаменитых людях и событиях, оставивших след в истории города. Откройте для себя Оренбург
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
24 авг в 12:00
25 авг в 12:00
2 700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна1 августа 2024Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
- ООльга29 июля 2024Познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ААлександр23 июля 2024Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
- ААлександр16 июля 2024Очень интересная экскурсия для любителей модерна и старинной архитектуры в целом. Два с лишним часа прошли незаметно, несмотря на жаркую
- ССветлана15 июля 2024Спасибо Светлане и Юрию за замечательную прогулку по городу! Жаль, что всего два часа. Хотелось бы провести время с этой чудесной парой подольше).
- ООльга8 июля 2024Часто хожу на экскурсии по Москве по особнякам Московского модерна, слушать истории владельцев этих особняков и их потомков, по каким
- ИИгорь30 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по городу, узнали много нового.
- ККирилл18 июня 2024Дмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной город. Прогулка по центру Оренбурга была интересной. Даже несмотря на экстремально жаркую погоду,
- РРоман15 июня 2024Дмитрий великолепный гид, который действительно любит свой город. Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Все»
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