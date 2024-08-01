Все – экскурсии в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Оренбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Оренбург в стиле модерн
Пешая
64 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому Оренбургу: история, легенды и архитектура
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
2 600 за всё до 10 чел.
Исторический центр Оренбурга
Пешая
64 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по знаковым местам Оренбурга
Прогулка по историческому центру Оренбурга, где вы узнаете о знаменитых людях и событиях, оставивших след в истории города. Откройте для себя Оренбург
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
24 авг в 12:00
25 авг в 12:00
2 700 за всё до 4 чел.
Оренбург на авто
На машине
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Оренбург на авто
    Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Познавательная экскурсия! Рекомендую!
    Познавательная экскурсия! Рекомендую!Познавательная экскурсия! Рекомендую!Познавательная экскурсия! Рекомендую!Познавательная экскурсия! Рекомендую!Познавательная экскурсия! Рекомендую!Познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Оренбург на авто
    Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
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    короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс «Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.

  • А
    Александр
    16 июля 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Очень интересная экскурсия для любителей модерна и старинной архитектуры в целом. Два с лишним часа прошли незаметно, несмотря на жаркую
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    погоду. Особенно впечатлило, что некоторые очень интересные дома и места можно увидеть в маленьких переулочках в центре, в которые никогда бы не подумали зайти, если бы не экскурсия. Хотелось бы посетить еще больше мест и увидеть все дома Оренбурга в стиле модерн, но, к сожалению, за 2 часа это невозможно.)

  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Оренбург на авто
    Спасибо Светлане и Юрию за замечательную прогулку по городу! Жаль, что всего два часа. Хотелось бы провести время с этой чудесной парой подольше).
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Часто хожу на экскурсии по Москве по особнякам Московского модерна, слушать истории владельцев этих особняков и их потомков, по каким
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    уголкам Земли их разнесла судьба, поэтому мне было очень интересно послушать про модерн Оренбургский. Людмила чудесный рассказчик, она волшебным образом передала дух этого степного города и мы как на машине времени перенеслись в те времена когда местные барышни гонялись за Пушкиным, Владимир Даль приехал ненадолго, а остался навсегда, про первое "метро" сластолюбивца адвоката и про то как он расплатился за свое сластолюбие… В общем настоятельно рекомендую. Не буду раскрывать все секреты, лучше сама Людмила Вам расскажет эти интересные истории из жизни этого совсем непростого города.

  • И
    Игорь
    30 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по городу, узнали много нового.
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    Объемно ответил на заданные вопросы, рассказал про особенности города и его культуру, быт. После экскурсии рассказал, куда еще можно сходить. Было максимально комфортно все проведенное время. Хотите хорошо и продуктивно провести время - вам к Дмитрию!

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  • К
    Кирилл
    18 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Дмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной город. Прогулка по центру Оренбурга была интересной. Даже несмотря на экстремально жаркую погоду,
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    два часа пролетели незаметно. Нам немного не хватило исторических фактов, вплетенных в наш маршрут. Хотелось бы увидеть исторические фотографии мест, которые подверглись реконструкции или были снесены (если конечно такие существуют), чтобы не домысливать, а сразу увидеть как выглядело то или иное место раньше. Однако, в целом можно рекомендовать для первого знакомства с городом. Отдельно хочется отметить некоторый диссонанс между очень красивыми купеческими особняками и неухоженностью фасадов, разбитыми тротуарами улиц. Но это уже вопрос властям города.

    Дмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной городДмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной городДмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной городДмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной город
  • Р
    Роман
    15 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Дмитрий великолепный гид, который действительно любит свой город. Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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