Антон проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Незнайка на Луне

В сказочном поселке Луна находится ландшафтный парк 🌳 невероятной красоты. Я расскажу, кем и когда была создана эта достопримечательность 🏛️, объясню, почему здесь нет отелей, торговых киосков и развлекательных центров, и покажу необычный горбатый мостик. Вы насладитесь променадом у живописного рукотворного озера с белыми лебедями, полюбуетесь резными фигурками зверей на тропинках и будто перенесетесь в прошлое, осматривая избушки, мельницы и беседки в стиле Новгородской Руси. На входе вас встретят красочные павлины, а на прогулке 👣 составят компанию северные олени, лось и косуля. При желании вы сможете поплавать на лодке ⚓ или катамаране, а также покататься на лошадях.

Чудо природы

Вы увидите уникальный родник Голубой глаз глубиной 68 метров. Источник удивляет туристов не только своим ярко-бирюзовым цветом, но и эффектом джакузи. Вода в роднике бурлит так, будто закипает на плите, но на самом деле ее температура далека от 100 градусов. Я расскажу об особенностях этой скважины и местных поверьях, а также познакомлю вас с флорой нашего края.

Поселок Шарлык

После мы заедем в часовню Серафима Саровского на окраине поселка Луна. Вы осмотрите белокаменную святыню снаружи и внутри и сможете набрать кристально чистой и вкусной воды в источнике. А в поселке Шарлык вас ждет прогулка по Аллее героев в парке мемориала шарлычанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и посещение храма Архангела Михаила 1896 года с уникальными росписями, напоминающими живописные полотна.

Организационные детали