Антон проводит ещё 1 экскурсию

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До Луны и обратно!

Увидеть самый необычный ландшафтный парк Оренбургской области и перенестись в Новгородскую Русь

Антон
Антон – Гид из Оренбурга
Мы совершим путешествие до Луны, сделаем скачок в прошлое и прогуляемся меж бревенчатых домов и мельниц, а также отыщем чудо природы — родник с кипящей бирюзовой водой.

Вы посетите самые удивительные уголки Оренбургского края и познакомитесь с его культурой, историей 📖 и традициями.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

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До Луны и обратно!
До Луны и обратно!

Что вас ожидает

Незнайка на Луне
В сказочном поселке Луна находится ландшафтный парк 🌳 невероятной красоты. Я расскажу, кем и когда была создана эта достопримечательность 🏛️, объясню, почему здесь нет отелей, торговых киосков и развлекательных центров, и покажу необычный горбатый мостик. Вы насладитесь променадом у живописного рукотворного озера с белыми лебедями, полюбуетесь резными фигурками зверей на тропинках и будто перенесетесь в прошлое, осматривая избушки, мельницы и беседки в стиле Новгородской Руси. На входе вас встретят красочные павлины, а на прогулке 👣 составят компанию северные олени, лось и косуля. При желании вы сможете поплавать на лодке ⚓ или катамаране, а также покататься на лошадях.

Чудо природы
Вы увидите уникальный родник Голубой глаз глубиной 68 метров. Источник удивляет туристов не только своим ярко-бирюзовым цветом, но и эффектом джакузи. Вода в роднике бурлит так, будто закипает на плите, но на самом деле ее температура далека от 100 градусов. Я расскажу об особенностях этой скважины и местных поверьях, а также познакомлю вас с флорой нашего края.

Поселок Шарлык
После мы заедем в часовню Серафима Саровского на окраине поселка Луна. Вы осмотрите белокаменную святыню снаружи и внутри и сможете набрать кристально чистой и вкусной воды в источнике. А в поселке Шарлык вас ждет прогулка по Аллее героев в парке мемориала шарлычанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и посещение храма Архангела Михаила 1896 года с уникальными росписями, напоминающими живописные полотна.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике Nissan Pathfinder. Для детей до 7 лет предоставляется детское кресло.
  • Общая протяженность маршрута — 390 км, возьмите с собой перекус и напитки в дорогу
  • Входной билет 🎫 в ландшафтный парк оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
  • Прокат лодок и катамаранов по желанию, стоимость 300 рублей/30 минут
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!
До Луны и обратно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Привет, я Антон! Люблю путешествовать и рассказывать людям о красивых и интересных местах, а еще немного фотографирую. С радостью покажу вам Оренбургскую область и окрестности с необычной стороны!
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Антон проводит ещё 1 экскурсию

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