Антон проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
И это все — Оренбуржье!
На комфортабельном внедорожнике вы посетите самые живописные места нашего региона и впечатлитесь его самобытностью и невероятной красотой. В программе экскурсии:
- Меловые горы — насчитывающие уже 70 миллионов лет, они удивят вас своим насыщенным белоснежным цветом. Секрет кроется в вышедшем на поверхность писчем меле, знакомому всем со школьных времен.
- Букобайские яры — шарообразные каменные глыбы, образованные при помощи воды и ветра в мезозойскую эру. Они поразят вас причудливой формой и царящей вокруг атмосферой безмятежности.
- Камень Алеутас — вы услышите грустную и красивую легенду о его происхождении, загадаете желание и узнаете, почему это место считается священным у казахов.
- Змеиная гора — вы раскроете, какие древние породы она хранит в своих срезах, отправитесь на поиски артефактов и представите море 🌊, которое когда-то здесь было.
- Оренбургская пустыня — одна из самых фотогеничных достопримечательностей 🏛️ нашего путешествия. Она покорит вас двигающимися дюнами и щекочущим ступни ярко-желтым песком.
- Боевая гора — представив ее на снимках со спутника, вы ощутите схожесть ее очертаний с кратером древнего вулкана. Я расскажу, с чем связана эта диковинная форма.
И это только основные точки маршрута! Также вы увидите мост, построенный во времена Екатерины II, рассмотрите храм 19 века и отдохнете на роднике.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике Nissan Pathfinder. Для детей до 7 лет предоставляется детское кресло.
- Возьмите с собой перекус, туристические стол и стулья возьму я
- Общая протяженность маршрута — 360 км
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Привет, я Антон! Люблю путешествовать и рассказывать людям о красивых и интересных местах, а еще немного фотографирую. С радостью покажу вам Оренбургскую область и окрестности с необычной стороны!Напишите мне
Антон проводит ещё 1 экскурсию
До Луны и обратно!
Увидеть самый необычный ландшафтный парк Оренбургской области и перенестись в Новгородскую Русь
Еще несколько необычных экскурсий в Оренбурге