Антон проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

И это все — Оренбуржье!

На комфортабельном внедорожнике вы посетите самые живописные места нашего региона и впечатлитесь его самобытностью и невероятной красотой. В программе экскурсии:

Меловые горы — насчитывающие уже 70 миллионов лет, они удивят вас своим насыщенным белоснежным цветом. Секрет кроется в вышедшем на поверхность писчем меле, знакомому всем со школьных времен.

Букобайские яры — шарообразные каменные глыбы, образованные при помощи воды и ветра в мезозойскую эру. Они поразят вас причудливой формой и царящей вокруг атмосферой безмятежности.

Камень Алеутас — вы услышите грустную и красивую легенду о его происхождении, загадаете желание и узнаете, почему это место считается священным у казахов.

Змеиная гора — вы раскроете, какие древние породы она хранит в своих срезах, отправитесь на поиски артефактов и представите море 🌊, которое когда-то здесь было.

Оренбургская пустыня — одна из самых фотогеничных достопримечательностей 🏛️ нашего путешествия. Она покорит вас двигающимися дюнами и щекочущим ступни ярко-желтым песком.

Боевая гора — представив ее на снимках со спутника, вы ощутите схожесть ее очертаний с кратером древнего вулкана. Я расскажу, с чем связана эта диковинная форма.

И это только основные точки маршрута! Также вы увидите мост, построенный во времена Екатерины II, рассмотрите храм 19 века и отдохнете на роднике.

Организационные детали