Антон проводит ещё 1 экскурсию

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На внедорожнике по степям Оренбуржья!

Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями

Антон
Антон – Гид из Оренбурга
Приглашаю отправиться в большое природное путешествие по Оренбургской области! Вы убедитесь, что степь — это не одинокий ковыль, а разнообразие ландшафтов и форм.

А я расскажу местные истории 📖 и легенды и помогу погрузиться в самобытный и многогранный, таинственный и свободный мир Оренбуржья.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!

Что вас ожидает

И это все — Оренбуржье!
На комфортабельном внедорожнике вы посетите самые живописные места нашего региона и впечатлитесь его самобытностью и невероятной красотой. В программе экскурсии:

  • Меловые горы — насчитывающие уже 70 миллионов лет, они удивят вас своим насыщенным белоснежным цветом. Секрет кроется в вышедшем на поверхность писчем меле, знакомому всем со школьных времен.
  • Букобайские яры — шарообразные каменные глыбы, образованные при помощи воды и ветра в мезозойскую эру. Они поразят вас причудливой формой и царящей вокруг атмосферой безмятежности.
  • Камень Алеутас — вы услышите грустную и красивую легенду о его происхождении, загадаете желание и узнаете, почему это место считается священным у казахов.
  • Змеиная гора — вы раскроете, какие древние породы она хранит в своих срезах, отправитесь на поиски артефактов и представите море 🌊, которое когда-то здесь было.
  • Оренбургская пустыня — одна из самых фотогеничных достопримечательностей 🏛️ нашего путешествия. Она покорит вас двигающимися дюнами и щекочущим ступни ярко-желтым песком.
  • Боевая гора — представив ее на снимках со спутника, вы ощутите схожесть ее очертаний с кратером древнего вулкана. Я расскажу, с чем связана эта диковинная форма.

И это только основные точки маршрута! Также вы увидите мост, построенный во времена Екатерины II, рассмотрите храм 19 века и отдохнете на роднике.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике Nissan Pathfinder. Для детей до 7 лет предоставляется детское кресло.
  • Возьмите с собой перекус, туристические стол и стулья возьму я
  • Общая протяженность маршрута — 360 км
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
На внедорожнике по степям Оренбуржья!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Привет, я Антон! Люблю путешествовать и рассказывать людям о красивых и интересных местах, а еще немного фотографирую. С радостью покажу вам Оренбургскую область и окрестности с необычной стороны!
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Антон проводит ещё 1 экскурсию

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