Открытие счёта в зарубежном белорусском банке для россиян с получением карты MasterCard по почте ❤️. Можно сделать онлайн без поездки по доверенности, либо самостоятельно и без посредников по приезду в Минск

10 марта стало рубежом, за которым осталась свобода выбора иностранных сервисов и способов их оплаты. Санкции затронули практически все российские банки и сделали их карты «недееспособными» за границей. Популярные Visa и MasterCard, выпущенные в России, грустят в кошельках россиян. Их игнорируют терминалы во многих странах мира и не принимают к оплате на зарубежных маркетплейсах.

Отказаться от Zoom, Netflix, Spotify, Booking? Покупать электронику и одежду в соседнем гипермаркете? Путешествовать за рубеж с толстой пачкой наличной валюты? Ну уж нет.

Но китайская Union Pay работает не везде. Оплата с баланса мобильного телефона доступна не всем. Универсальная криптовалюта есть далеко не у всех. И россияне массово отправились открывать счета в страны СНГ, где русский язык в свободном обращении, банки не под санкциями и всегда рады новым клиентам.

А почему, собственно, Беларусь?

«Карточный туризм» или «пластиковый шоппинг» – популярный тренд 2022 года и спасение для кризисной туриндустрии. Для наших сограждан это вынужденное путешествие, в которое приходится отправляться не ради местных достопримечательностей, а для возвращения финансовой свободы.

Те, кому повезло летом оказаться в Турции, ОАЭ или Таиланде, успешно совмещают отдых с получением заветного «пластика». «Карточные» туристические группы чаще всего отправляются в Армению и Среднюю Азию. Но, пожалуй, самым популярным направлением считается Беларусь.

Европейская страна без ковидных ограничений, с хорошо развитой банковской системой. Часть местных банков (в основном, «дочки» российских) тоже попали под санкции. Но в остальных россияне свободно и без лишних хлопот могут открыть счет.

Многие страны СНГ с 1 июля усложнили условия для нерезидентов, в первую очередь, для граждан РФ. Банки требуют местный ИНН и регистрацию, справку о доходах, контракты на работу или учебу на территории своей страны и другие документы. В Беларуси все просто: нужен только паспорт гражданина РФ. Привязать счет можно к российской симке, но рекомендуется подстраховаться и оформить местную sim-карту.

Здесь каждый первый говорит по-русски и максимальная лояльность к российским паспортам. Не надо приспосабливаться к местным «особенностям». В банках соблюдают сроки рассмотрения заявки и открытия счетов. Неименную карту могут сделать в день обращения, именную – через 3-5 дней.

Как выбрать банк?

По данным Нацбанка РБ в Беларуси сейчас работают 23 банка. Ограничены в своих возможностях ВТБ, Сбербанк и БелВЭБ. «Банк развития», «Дабрабыт», «Белагропромбанк», «Абсолют» и «Белинвестбанк» отключены от системы SWIFT. Список «безсанкционных» банков стабилен и не сокращается.

Из этого перечня часто выбирают «Большую тройку» – МТБанк, БНБ и Альфа-банк. У них долгая история, хорошая репутация и самые солидные активы среди других финансово-кредитных организаций Беларуси.

Также есть отличные банки такие, как Приорбанк и Паритет.

По отзывам на форумах у MTБанка изменились тарифы. Клиенты Альфа-Банка (не филиал российской «Альфы», а самостоятельная организация) периодически испытывают трудности с функционированием своих карт. И все белорусские банки ввели комиссию за открытие счета.

Если ехать за картой самостоятельно

Руководители «карточных» делегаций и посредники часто рекомендуют обращаться в MTБанк. На форумах предлагают и другие варианты. Можно воспользоваться подсказками или выбрать самостоятельно, используя такой алгоритм.

Шаг первый

Найти на официальном сайте Нацбанка РБ (nbrb.by/system/banks/list) постоянно обновляемый список работающих в Республике банков.

Шаг второй

Вычеркнуть оттуда перечисленные выше «санкционные» и те, которые могут попасть в «немилость» Запада.

Шаг третий

Зайти на специализированные сайты (например, myfin.by/banki), почитать отзывы и выбрать наиболее привлекательные варианты.

Шаг четвертый

Походить по сайтам этих банков и выяснить, где есть нужные банковские продукты, какие тарифы, курсы обмена валют, сколько отделений, удобно ли мобильное приложение и как быстро отвечает служба поддержки.

Для такого анализа нужны время, желание, опыт и здоровый скептицизм. Или можно просто почитать отзывы на форумах, где обмениваются опытом обладатели зарубежных карт.

«Прелести» карточного шоппинга

Для поездки в Беларусь не нужна виза. Но для оформления карты потребуется определенный опыт или помощник. Можно купить тур и переложить часть хлопот на руководителя группы. Или самостоятельно бронировать жилье, искать отделения банков, стоять в очередях, заполнять документы и ждать. Мы не говорим, что это невозможно, просто немного сложнее, чем заказать карту у посредника без поездки.

Сейчас в крупнейших белорусских банках большой наплыв желающих получить безсанкционный «пластик». Поэтому время на подачу заявки и оформление карты увеличивается. Как следствие – растут расходы на проживание в чужой стране и время, потраченное на «карточные» хлопоты.

Добраться до Беларуси не проблема. Туда доставят самолеты, поезда и автотранспорт. Правда, билеты летом существенно подорожали.

Цена путешествия зависит от того, насколько далеко потенциальный клиент белорусского банка живет от границы, и есть ли прямое сообщение с соседним государством. Для жителей европейской части страны такой путь займет от нескольких часов до суток. Но с Урала, из Сибири и Дальнего Востока поездка в РБ за картой окажется «золотой».

Банковская карта с доставкой по почте

Банки не открывают счета дистанционно и требуют личного присутствия клиента в своем офисе. Но далеко не все желающие открыть счет за рубежом могут позволить себе поездку, немалые расходы и трату времени.

Хорошо, если в Беларуси есть друзья, знакомые или родственники, которые могут сделать карту по доверенности. Если таких контактов нет, придется мириться с отсутствием прежних удобных сервисов и возможностей. Или…

Спрос рождает предложение и новое направление бизнеса – помощь в открытии карт за рубежом. Этим занимаются частные лица, мелкие и крупные фирмы. Алгоритм их работы примерно одинаков. Разница в том, как проводится вся операция, оплата и работа с персональными данными клиента.

Классический сценарий рассмотрим на примере сервиса от знаменитой среди путешественников Тревелбелки (https://travelbelka.ru/bankovskaya-karta-belarus/).

Клиент выбирает банк, получает от представителя сервиса полный объем информации о предстоящей операции, тарифах, интересующих банковских продуктах и деталях.

Полностью оплачивает услугу и получает подробную инструкцию.

Заверяет у нотариуса копии всех страниц паспорта и оформляет доверенность на открытие карты в Беларуси.

Отправляет оригинал доверенности и копии паспорта транспортной компанией в Минск.

После их получения представитель Тревелбелки оформляет sim местного оператора Life, за один день открывает счет, через 2-7 дней (в зависимости от банка) получает карту.

Карта вместе с белорусской симкой высылается клиенту транспортной компанией СДЭК. Срок получения от 3 дней.

Где будет работать карта белорусского банка

Белорусские Visa и MasterCard по желанию будущего владельца можно открывать в евро, долларах, российских и белорусских рублях. С ними можно путешествовать по всему миру, снимать деньги в банкоматах и конвертировать одну валюту в другую.

Они позволяют бронировать отели на Booking, брать в аренду автомобили, оплачивать покупки за рубежом и даже открывать валютные депозиты. На них вовремя возвращаются деньги за отмену брони и купленных билетов. НО!

В терминалах РФ такие карты не пройдут. Расплатиться ими за российские товары и услуги не получится.

Google в Беларуси не работает. Но ApplePay и SamsungPay снова будут радовать удобством своего функционала.

Пополнять их с выгодой и без потерь на комиссиях можно через SWIFT. Подойдет и QIWI Кошелек. Для перевода денег в российских рублях лучше открыть Белкарт-Мир, и с нее переводить средства на свои валютные счета.

В течение месяца после открытия зарубежного счета россиянин обязан уведомить об этом ФАС и ежегодно подавать отчет о своих операциях на нем. Не забудьте об этом! Это несложно сделать через сайт nalog.ru.

«Добрые помощники» и реальные посредники

С технологией оформления зарубежных карт без поездки за границу все относительно понятно. Выбор посредников – гораздо сложнее. «Решить проблему» предлагают многие – в соцсетях, на сайтах и «досках» объявлений.

Открытие счета за рубежом требует знаний технологии, местных особенностей и изменений в банковской системе. Ситуация меняется каждую неделю. В лучшем случае Вам напишут «ничего не получилось», в худшем – просто перестанут отвечать. В любом случае деньги не вернут.

Как это работает? Можно посмотреть весь процесс получения карты на Тревелбелке

Как распознать мошенников и оценить риски?

Обещание оформить все «быстро и просто».

Предложение услуги по демпинговой цене.

Сайт с минимумом вкладок, отсутствием данных о регистрации безликого ООО. Часто – с большим количеством ошибок в текстах.

Поиск посредником клиентов только в соцсетях и на форумах.

Отзывы без деталей: «Воспользовалась услугами, все оформили быстро, молодцы!».

Тревелбелка как пример добросовестного посредника и надежного партнера:

Туристический сервис со стажем в этом бизнесе 8 лет.

Сотни тысяч подписчиков в их телеграм канале и других социальных сетях.

Широкий спектр услуг для туристов.

Полмиллиона подписчиков в соцсетях.

Работа в соответствии с законодательством РФ и РБ.

Юридическое оформление договоров и гарантия возврата денег.

И отзывы. Очень много отзывов. И тысячи оформленных карт.

Отзывы от тех, кто уже воспользовался услугами

Вообще, на их сайте много отзывов, но несколько штук разместим здесь в статье для удобства, остальные можете почитать здесь.