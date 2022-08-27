10 марта стало рубежом, за которым осталась свобода выбора иностранных сервисов и способов их оплаты. Санкции затронули практически все российские банки и сделали их карты «недееспособными» за границей. Популярные Visa и MasterCard, выпущенные в России, грустят в кошельках россиян. Их игнорируют терминалы во многих странах мира и не принимают к оплате на зарубежных маркетплейсах.
Отказаться от Zoom, Netflix, Spotify, Booking? Покупать электронику и одежду в соседнем гипермаркете? Путешествовать за рубеж с толстой пачкой наличной валюты? Ну уж нет.
Но китайская Union Pay работает не везде. Оплата с баланса мобильного телефона доступна не всем. Универсальная криптовалюта есть далеко не у всех. И россияне массово отправились открывать счета в страны СНГ, где русский язык в свободном обращении, банки не под санкциями и всегда рады новым клиентам.
А почему, собственно, Беларусь?
«Карточный туризм» или «пластиковый шоппинг» – популярный тренд 2022 года и спасение для кризисной туриндустрии. Для наших сограждан это вынужденное путешествие, в которое приходится отправляться не ради местных достопримечательностей, а для возвращения финансовой свободы.
Те, кому повезло летом оказаться в Турции, ОАЭ или Таиланде, успешно совмещают отдых с получением заветного «пластика». «Карточные» туристические группы чаще всего отправляются в Армению и Среднюю Азию. Но, пожалуй, самым популярным направлением считается Беларусь.
- Европейская страна без ковидных ограничений, с хорошо развитой банковской системой. Часть местных банков (в основном, «дочки» российских) тоже попали под санкции. Но в остальных россияне свободно и без лишних хлопот могут открыть счет.
- Многие страны СНГ с 1 июля усложнили условия для нерезидентов, в первую очередь, для граждан РФ. Банки требуют местный ИНН и регистрацию, справку о доходах, контракты на работу или учебу на территории своей страны и другие документы. В Беларуси все просто: нужен только паспорт гражданина РФ. Привязать счет можно к российской симке, но рекомендуется подстраховаться и оформить местную sim-карту.
- Здесь каждый первый говорит по-русски и максимальная лояльность к российским паспортам. Не надо приспосабливаться к местным «особенностям». В банках соблюдают сроки рассмотрения заявки и открытия счетов. Неименную карту могут сделать в день обращения, именную – через 3-5 дней.
Как выбрать банк?
По данным Нацбанка РБ в Беларуси сейчас работают 23 банка. Ограничены в своих возможностях ВТБ, Сбербанк и БелВЭБ. «Банк развития», «Дабрабыт», «Белагропромбанк», «Абсолют» и «Белинвестбанк» отключены от системы SWIFT. Список «безсанкционных» банков стабилен и не сокращается.
Из этого перечня часто выбирают «Большую тройку» – МТБанк, БНБ и Альфа-банк. У них долгая история, хорошая репутация и самые солидные активы среди других финансово-кредитных организаций Беларуси.
Также есть отличные банки такие, как Приорбанк и Паритет.
По отзывам на форумах у MTБанка изменились тарифы. Клиенты Альфа-Банка (не филиал российской «Альфы», а самостоятельная организация) периодически испытывают трудности с функционированием своих карт. И все белорусские банки ввели комиссию за открытие счета.
Если ехать за картой самостоятельно
Руководители «карточных» делегаций и посредники часто рекомендуют обращаться в MTБанк. На форумах предлагают и другие варианты. Можно воспользоваться подсказками или выбрать самостоятельно, используя такой алгоритм.
Шаг первый
Найти на официальном сайте Нацбанка РБ (nbrb.by/system/banks/list) постоянно обновляемый список работающих в Республике банков.
Шаг второй
Вычеркнуть оттуда перечисленные выше «санкционные» и те, которые могут попасть в «немилость» Запада.
Шаг третий
Зайти на специализированные сайты (например, myfin.by/banki), почитать отзывы и выбрать наиболее привлекательные варианты.
Шаг четвертый
Походить по сайтам этих банков и выяснить, где есть нужные банковские продукты, какие тарифы, курсы обмена валют, сколько отделений, удобно ли мобильное приложение и как быстро отвечает служба поддержки.
Для такого анализа нужны время, желание, опыт и здоровый скептицизм. Или можно просто почитать отзывы на форумах, где обмениваются опытом обладатели зарубежных карт.
«Прелести» карточного шоппинга
Для поездки в Беларусь не нужна виза. Но для оформления карты потребуется определенный опыт или помощник. Можно купить тур и переложить часть хлопот на руководителя группы. Или самостоятельно бронировать жилье, искать отделения банков, стоять в очередях, заполнять документы и ждать. Мы не говорим, что это невозможно, просто немного сложнее, чем заказать карту у посредника без поездки.
Сейчас в крупнейших белорусских банках большой наплыв желающих получить безсанкционный «пластик». Поэтому время на подачу заявки и оформление карты увеличивается. Как следствие – растут расходы на проживание в чужой стране и время, потраченное на «карточные» хлопоты.
Добраться до Беларуси не проблема. Туда доставят самолеты, поезда и автотранспорт. Правда, билеты летом существенно подорожали.
Цена путешествия зависит от того, насколько далеко потенциальный клиент белорусского банка живет от границы, и есть ли прямое сообщение с соседним государством. Для жителей европейской части страны такой путь займет от нескольких часов до суток. Но с Урала, из Сибири и Дальнего Востока поездка в РБ за картой окажется «золотой».
Банковская карта с доставкой по почте
Банки не открывают счета дистанционно и требуют личного присутствия клиента в своем офисе. Но далеко не все желающие открыть счет за рубежом могут позволить себе поездку, немалые расходы и трату времени.
Хорошо, если в Беларуси есть друзья, знакомые или родственники, которые могут сделать карту по доверенности. Если таких контактов нет, придется мириться с отсутствием прежних удобных сервисов и возможностей. Или…
Спрос рождает предложение и новое направление бизнеса – помощь в открытии карт за рубежом. Этим занимаются частные лица, мелкие и крупные фирмы. Алгоритм их работы примерно одинаков. Разница в том, как проводится вся операция, оплата и работа с персональными данными клиента.
Классический сценарий рассмотрим на примере сервиса от знаменитой среди путешественников Тревелбелки (https://travelbelka.ru/bankovskaya-karta-belarus/).
- Клиент выбирает банк, получает от представителя сервиса полный объем информации о предстоящей операции, тарифах, интересующих банковских продуктах и деталях.
- Полностью оплачивает услугу и получает подробную инструкцию.
- Заверяет у нотариуса копии всех страниц паспорта и оформляет доверенность на открытие карты в Беларуси.
- Отправляет оригинал доверенности и копии паспорта транспортной компанией в Минск.
- После их получения представитель Тревелбелки оформляет sim местного оператора Life, за один день открывает счет, через 2-7 дней (в зависимости от банка) получает карту.
- Карта вместе с белорусской симкой высылается клиенту транспортной компанией СДЭК. Срок получения от 3 дней.
Где будет работать карта белорусского банка
Белорусские Visa и MasterCard по желанию будущего владельца можно открывать в евро, долларах, российских и белорусских рублях. С ними можно путешествовать по всему миру, снимать деньги в банкоматах и конвертировать одну валюту в другую.
Они позволяют бронировать отели на Booking, брать в аренду автомобили, оплачивать покупки за рубежом и даже открывать валютные депозиты. На них вовремя возвращаются деньги за отмену брони и купленных билетов. НО!
- В терминалах РФ такие карты не пройдут. Расплатиться ими за российские товары и услуги не получится.
- Google в Беларуси не работает. Но ApplePay и SamsungPay снова будут радовать удобством своего функционала.
- Пополнять их с выгодой и без потерь на комиссиях можно через SWIFT. Подойдет и QIWI Кошелек. Для перевода денег в российских рублях лучше открыть Белкарт-Мир, и с нее переводить средства на свои валютные счета.
- В течение месяца после открытия зарубежного счета россиянин обязан уведомить об этом ФАС и ежегодно подавать отчет о своих операциях на нем. Не забудьте об этом! Это несложно сделать через сайт nalog.ru.
«Добрые помощники» и реальные посредники
С технологией оформления зарубежных карт без поездки за границу все относительно понятно. Выбор посредников – гораздо сложнее. «Решить проблему» предлагают многие – в соцсетях, на сайтах и «досках» объявлений.
Открытие счета за рубежом требует знаний технологии, местных особенностей и изменений в банковской системе. Ситуация меняется каждую неделю. В лучшем случае Вам напишут «ничего не получилось», в худшем – просто перестанут отвечать. В любом случае деньги не вернут.
Как распознать мошенников и оценить риски?
- Обещание оформить все «быстро и просто».
- Предложение услуги по демпинговой цене.
- Сайт с минимумом вкладок, отсутствием данных о регистрации безликого ООО. Часто – с большим количеством ошибок в текстах.
- Поиск посредником клиентов только в соцсетях и на форумах.
- Отзывы без деталей: «Воспользовалась услугами, все оформили быстро, молодцы!».
Тревелбелка как пример добросовестного посредника и надежного партнера:
- Туристический сервис со стажем в этом бизнесе 8 лет.
- Сотни тысяч подписчиков в их телеграм канале и других социальных сетях.
- Широкий спектр услуг для туристов.
- Полмиллиона подписчиков в соцсетях.
- Работа в соответствии с законодательством РФ и РБ.
- Юридическое оформление договоров и гарантия возврата денег.
- И отзывы. Очень много отзывов. И тысячи оформленных карт.
Отзывы от тех, кто уже воспользовался услугами
Вообще, на их сайте много отзывов, но несколько штук разместим здесь в статье для удобства, остальные можете почитать здесь.