WeGoTrip – Гид из Павловска

На этой экскурсии 🧭 Вы погуляете по одному из самых прекрасных парков 🌳 пригородов Санкт–Петербурга, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой.



Маршрут начнётся у главного входа в Павловский парк 🌳, а закончится у Павловского Дворца.