Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
6 фев в 10:00
21 фев в 10:00
от 28 790 ₽ за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
23 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 39 330 ₽ за человека
Отдых в Пскове на 4 дня. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
5 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 30 050 ₽ за человека
