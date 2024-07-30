Все – экскурсии в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Печорах, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
32 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
2 сен в 11:00
3 сен в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по приготовлению пряника и прогулка по ремесленному хутору
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
9 авг в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Личный мастер-класс по ткачеству с травами в Печорах
Погрузитесь в атмосферу ремесленной деревни, создайте уникальное панно с ароматными травами и насладитесь чаепитием. Идеально для всей семьи
Начало: В деревне Сорокино
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
  2. Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
  3. Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Сколько стоит экскурсия по Печорам в августе 2024
Сейчас в Печорах в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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