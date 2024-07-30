Т Татьяна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!

В Валерия Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!

А Анна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!

П Полина Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)