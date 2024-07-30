6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
2 сен в 11:00
3 сен в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по приготовлению пряника и прогулка по ремесленному хутору
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
9 авг в 10:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Личный мастер-класс по ткачеству с травами в Печорах
Погрузитесь в атмосферу ремесленной деревни, создайте уникальное панно с ароматными травами и насладитесь чаепитием. Идеально для всей семьи
Начало: В деревне Сорокино
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 июля 2024Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
- ВВалерия25 июля 2024Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!
- ААнна19 июля 2024Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!
- ППолина19 мая 2024нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)
- ААлександр4 мая 2024Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Все»
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