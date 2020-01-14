11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды Псково-Печерского монастыря

Знакомство с Печорами мы начнем с прогулки вдоль наружной, крепостной стены знаменитого монастыря: вы узнаете о возникновении монастыря-крепости, его роли в отражении польско-литовской и шведской угроз, о создании его укреплений и ключевых фигурах, связанных с историей этого архитектурного памятника. Я расскажу о легендарном праведнике — отшельнике Тите, жившем в одной из здешних пещер задолго до освещения первой Успенской церкви, о боге плодородия Пеко, спящем в своих покоях, и о языческом поклонном камне.

Знакомство с историей старого города

Затем мы посетим смотровую площадку у башни Верхних решеток, откуда открывается великолепный вид на город. Прогуливаясь по древним улочкам, вы увидите Домик стрельца начала 18 века, где мы поговорим о жизни стрелецкой слободы. А на Торговой площади рассмотрите каменные ряды и водонапорную башню начала 20 века и узнаете о местных ярмарках, которые были популярны далеко за пределами города.

Самобытная культура народа сето

Перед вами откроется история народа сето, с древнейших времен населявшего эти места и по сей день сохранившего традиции. Я расскажу о богатейшей культуре этого этноса: местном диалекте, интересных археологических находках, особенностях керамики сето и их обычае погребения. А после поговорим о современной жизни представителей коренного народа — колоритных праздниках, национальных костюмах и Выборах короля.

Наследие эстонского Петсери

Северная часть города не входит в стандартные туристические маршруты по Печорам — но только здесь вы можете прочувствовать атмосферу города Петсери времен Эстонской республики, а также узнать его историю: от заключения «Тартуского мира» в 1920 году до потери независимости в 1940-м. Вы рассмотрите здания Дома народной дружины, бывшей гимназии, почты и банка, прогуляетесь по парку, заложенному садовником Ребене, полюбуетесь особняками в «эстонском буржуазном» квартале и узнаете о развитии лютеранской общины города, стоя у Евангелическо-лютеранской кирхи св. Петра с уникальным органом фирмы «Kriisa». Все эти фрагменты сложатся в единую картинку и создадут у вас объемное впечатление о жизни и архитектурном облике «эстонской» части города.