11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История монастыря-крепости, традиции народа сето и архитектура эстонской части города

Максим
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Максим – ваш гид
Образ Печор неразрывно связан с Псково-Печерским монастырем — тем удивительнее открывать город с другой, не менее интересной стороны.

На прогулке вы познакомитесь с двумя «полюсами» культурного наследия города: памятниками торгово-монастырского центра и новых «эстонских» районов.

В результате вы поймете, чем город Печоры отличается от традиционных русских городов, и обязательно оцените его историческую многослойность.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери

Что вас ожидает

Легенды Псково-Печерского монастыря
Знакомство с Печорами мы начнем с прогулки вдоль наружной, крепостной стены знаменитого монастыря: вы узнаете о возникновении монастыря-крепости, его роли в отражении польско-литовской и шведской угроз, о создании его укреплений и ключевых фигурах, связанных с историей этого архитектурного памятника. Я расскажу о легендарном праведнике — отшельнике Тите, жившем в одной из здешних пещер задолго до освещения первой Успенской церкви, о боге плодородия Пеко, спящем в своих покоях, и о языческом поклонном камне.

Знакомство с историей старого города
Затем мы посетим смотровую площадку у башни Верхних решеток, откуда открывается великолепный вид на город. Прогуливаясь по древним улочкам, вы увидите Домик стрельца начала 18 века, где мы поговорим о жизни стрелецкой слободы. А на Торговой площади рассмотрите каменные ряды и водонапорную башню начала 20 века и узнаете о местных ярмарках, которые были популярны далеко за пределами города.

Самобытная культура народа сето
Перед вами откроется история народа сето, с древнейших времен населявшего эти места и по сей день сохранившего традиции. Я расскажу о богатейшей культуре этого этноса: местном диалекте, интересных археологических находках, особенностях керамики сето и их обычае погребения. А после поговорим о современной жизни представителей коренного народа — колоритных праздниках, национальных костюмах и Выборах короля.

Наследие эстонского Петсери
Северная часть города не входит в стандартные туристические маршруты по Печорам — но только здесь вы можете прочувствовать атмосферу города Петсери времен Эстонской республики, а также узнать его историю: от заключения «Тартуского мира» в 1920 году до потери независимости в 1940-м. Вы рассмотрите здания Дома народной дружины, бывшей гимназии, почты и банка, прогуляетесь по парку, заложенному садовником Ребене, полюбуетесь особняками в «эстонском буржуазном» квартале и узнаете о развитии лютеранской общины города, стоя у Евангелическо-лютеранской кирхи св. Петра с уникальным органом фирмы «Kriisa». Все эти фрагменты сложатся в единую картинку и создадут у вас объемное впечатление о жизни и архитектурном облике «эстонской» части города.

Организационные детали

  • Прогулка начнется у стен монастыря, либо я могу встретить вас в удобном месте в центре города.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому учитывайте погодные условия.
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Всем привет! Мне 35 лет, я историк по образованию и очень люблю Печорский край. Несколько лет назад я побывал здесь впервые и почти сразу приобрел хутор рядом с Печорами, потому что просто не смог покинуть эти места. Меня поразило сочетание невероятной красоты природы и уникального культурно-исторического наследия. Хочу поделиться своими знаниями и проведенными мной исследованиями. Приезжайте в Печоры — я уверен, что вы еще не раз сюда вернетесь!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Приезжала в Печоры на Рождество. Хотелось посмотреть не только монастырь, но и город. Очень довольна, что заказала экскурсию, которую проводит Максим.. Максим замечательный рассказчик, приятный собеседник, хорошо знающий историю этих мест. Несмотря на то, что накануне у меня была экскурсия по монастырю, от Максима я узнала новые факты, более глубокую информацию. Ну и, конечно же, на меня огромное впечатление произвёл рассказ о Печорах с 1920 по 1940 год. Мы обошли улицы, появившиеся в тот период, Максим рассказал буквально об истории каждого здания, парка. Печоры открылись для меня совершенно с другой стороны. Всем, кто приезжает в Печоры, буду рекомендовать экскурсию Максима. Получите огромное удовольствие.
9 января 2020
Спасибо Максиму за информативную, интересную экскурсию. Сами мы бы много не увидели и не узнали.
5 января 2020
Экскурсия была познавательной , гид хорошо знает то о чем говорит , приветлив и мы приятно провели время в его компании !
29 октября 2019
Выражаем благодарность гиду Максиму за содержательную и познавательную экскурсию!
7 июля 2019
Экскурсией довольны. Очень интересно и увлекательно. Советую знакомство с городом начать именно с этой экскурсии. Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное Спасибо.
23 июня 2019
Очень понравилась экскурсия. Максим с таким интересом обо все рассказывал. Очень много узнали нового из истории.
11 января 2019
Всё замечательно. Экскурсия подойдет всем, кто чуть-чуть разбирается в истории. Для детей до 12 скучновато.
11 января 2019
Выше всяких похвал. Очень очень всем рекомендую. Несмотря на наличие непоседливого ребенка в санках))) получили массу впечатлений, никогда сам или на экскурсии в большой группе не сможешь почувствовать атмосферу места, в которое приехал на короткое время, никакие путеводители не заменят живой рассказ человека, знающего и любящего историю своего края, посмотрели не только монастырь, но и город, очарованы Максимом, его рассказом, общением. Спасибо, Вам, Максим огромное!
8 ноября 2018
На осенних каникулах решили съездить с ребенком в Псковскую область и, как всегда, решили воспользоваться услугами гидов на Трипстере, так как нам нравится формат дружеских прогулок и выбор экскурсии на этом сайте давно стал обязательной составляющей всех наших поездок по миру.
Нам не очень повезло с погодой, но экскурсия с Максимом спасла ненастный день и подарила несколько часов увлекательного знакомства с Печорами.
Максим очень увлеченный человек и прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. За несколько часов мы увидели не только главные достопримечательности, но и прошлись по эстонской части, где не то что туристов, даже местных жителей почти не встречалось.
Самое приятное, что легенды и история Псково-Печорского монастыря излагались не в «паломническом» стиле, если вы понимаете, о чем я. Было множество любопытных фактов и сведений, в результате у нас сложилось действительно объемное впечатление о городе.

Максим, большое вам спасибо за экскурсию!
31 августа 2018
С большим удовольствием посмотрели на Печоры с другой стороны, другими глазами. Много раз бывали в Печорах, но раньше все прогулки у нас были вокруг монастыря. Города никогда и не видели. А на этой экскурсии мы увидели город. Нам он очень понравился!!
Ещё 1 отзыв

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