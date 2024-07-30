Е Екатерина Пензенское узорочье Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень хорошей погоды! Мои искренние рекомендации!!!

Е Екатерина Пензенское узорочье читать дальше итогу мы узнали и о деревянном зодчестве и о городе в целом. Идти стоит за нетривиальным рассказом и историческими подробностями местной деревянной архитектуры. А еще можно задавать все интересующие вопросы, Марина знает гораздо больше, чем вмещается в любую из программ и это понятно с самого начала экскурсии. Очень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолго, объединила две экскурсии. По

Д Денис Пензенское узорочье Очень понравилась экскурсия, как взрослым, так и детям. Познавательный рассказ позволил нам ближе познакомиться с историей Пензы.

A Aлла Пенза вчера и сегодня Огромное спасибо Марине! Отличный организатор: порекомендовала, пошла навстречу, учла все наши "хотелки". Много интересного, много нового, много поучительного в её рассказах. Посмеялись, отдохнули, прогулялись и получили огромное удовольствие! Всем рекомендуем!

Н Наталия Пенза вчера и сегодня читать дальше явно мало для понимания и осознания истории Пензы. Будьте готовы - это изящный набросок, эскиз, призыв - надо изучить больше и посетить многие точки отдельно. Большой плюс: экскурсовод пойдет Вам на встречу в посещении отдельных локаций и индивидуально составит план экскурсии. Но этой одной экскурсии

Н Наталья Пенза вчера и сегодня Остались очень довольны экскурсией. Марина умеет заинтересовать, удержать внимание и впечатляет эрудицией. Уже рекомендовали эту экскурсию местным, которые даже не знали, что в городе столько секретов и сокровищ архитектуры и истории.

В Владимир Знакомство с Пензой Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!

О Ольга Знакомство с Пензой Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)