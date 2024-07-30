2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Пензой: история, культура и знаменитые люди
Пешеходная экскурсия по Пензе подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой города. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Прогулка по улицам Пензы с погружением в историю деревянного зодчества. Узнайте о судьбах владельцев усадеб и тайных знаках на домах. (between 130-160 symbols)
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 18:00
8 авг в 16:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 18:30
8 авг в 16:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 июля 2024Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень хорошей погоды! Мои искренние рекомендации!!!
- ЕЕкатерина26 июля 2024Очень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолго, объединила две экскурсии. По
- ДДенис24 июля 2024Очень понравилась экскурсия, как взрослым, так и детям. Познавательный рассказ позволил нам ближе познакомиться с историей Пензы.
- AAлла16 июля 2024Огромное спасибо Марине! Отличный организатор: порекомендовала, пошла навстречу, учла все наши "хотелки". Много интересного, много нового, много поучительного в её рассказах. Посмеялись, отдохнули, прогулялись и получили огромное удовольствие! Всем рекомендуем!
- ННаталия15 июля 2024Большой плюс: экскурсовод пойдет Вам на встречу в посещении отдельных локаций и индивидуально составит план экскурсии. Но этой одной экскурсии
- ННаталья4 июля 2024Остались очень довольны экскурсией. Марина умеет заинтересовать, удержать внимание и впечатляет эрудицией. Уже рекомендовали эту экскурсию местным, которые даже не знали, что в городе столько секретов и сокровищ архитектуры и истории.
- ВВладимир24 июня 2024Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!
- ООльга18 июня 2024Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)
- ММераб16 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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