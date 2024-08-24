К Клянина Пенза вчера и сегодня Огромное спасибо за экскурсию нашему гиду Марине. Очень интересно и познавательно

О Ольга Знакомство с Пензой Экскурсия прекрасная!

Ю Юлия Пенза вчера и сегодня Экскурсия очень понравилась. Марина - очень грамотный экскурсовод, умеющий интересно преподнести материал. Узнали много интересных фактов, по-новому взглянули на любимый город. Спасибо большое.

А Анна Пензенское узорочье Очень хорошая экскурсия. Много информации, продуманный маршрут. Насмотрелись красоты. Замечательный экскурсовод Марина. Спасибо ей большое!

Е Елена Знакомство с Пензой Спасибо большое Елене, за прекрасную, очень интересную экскурсию! Узнали много интересного и решили обязательно вернуться в Пензу.

Е Екатерина Пенза вчера и сегодня Марина шикарный экскурсовод. Интересная программа. Много нового.

Э Эльвира Знакомство с Пензой Погуляли по центру Пензы с Еленой. Благодаря такому гиду Пенза раскрылась с разных сторон, очень приятная девушка, уже порекомендовали ее родственникам,которые живут в Пензе. Рассказали им много после этой экскурсии. Елену очень советую🙂

Е Екатерина Пензенское узорочье Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень хорошей погоды! Мои искренние рекомендации!!!