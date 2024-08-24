2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеПенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 17:30
9 сен в 19:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Прогулка по улицам Пензы с погружением в историю деревянного зодчества. Узнайте о судьбах владельцев усадеб и тайных знаках на домах. (between 130-160 symbols)
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 17:00
9 сен в 13:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Пензой: история, культура и знаменитые люди
Пешеходная экскурсия по Пензе подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой города. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККлянина24 августа 2024Огромное спасибо за экскурсию нашему гиду Марине. Очень интересно и познавательно
- ООльга20 августа 2024Экскурсия прекрасная!
- ЮЮлия19 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Марина - очень грамотный экскурсовод, умеющий интересно преподнести материал. Узнали много интересных фактов, по-новому взглянули на любимый город. Спасибо большое.
- ААнна18 августа 2024Очень хорошая экскурсия. Много информации, продуманный маршрут. Насмотрелись красоты. Замечательный экскурсовод Марина. Спасибо ей большое!
- ЕЕлена17 августа 2024Спасибо большое Елене, за прекрасную, очень интересную экскурсию! Узнали много интересного и решили обязательно вернуться в Пензу.
- ЕЕкатерина13 августа 2024Марина шикарный экскурсовод. Интересная программа. Много нового.
- ЭЭльвира12 августа 2024Погуляли по центру Пензы с Еленой. Благодаря такому гиду Пенза раскрылась с разных сторон, очень приятная девушка, уже порекомендовали ее родственникам,которые живут в Пензе. Рассказали им много после этой экскурсии. Елену очень советую🙂
- ЕЕкатерина30 июля 2024Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень хорошей погоды! Мои искренние рекомендации!!!
- ЕЕкатерина26 июля 2024Очень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолго, объединила две экскурсии. По
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Пензе в сентябре 2024
Сейчас в Пензе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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