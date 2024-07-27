D Darya

Очень интересная экскурсия, прекрасный маршрут для знакомства с городом на Суре. Елена отлично знает историю города и края и очень просто и интересно рассказывает, 2 часа пролетели мгновенно. Рекомендую всем, кто хочет узнать город.