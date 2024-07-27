2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Двухчасовая экскурсия по Пензе с посещением главных достопримечательностей. Узнайте об истории города и знаменитых личностях, связанных с ним
Начало: Улица Кирова, 11, Пенза
Расписание: По договоренности
Завтра в 19:00
7 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 20 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая экскурсия по исторической Пензе с посещением главных достопримечательностей
Побывайте в Пензе и откройте для себя её богатую историю и культуру. Прогулка по набережной реки Суры и улице Славы оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат - одно из древнейших поселений в России. Загадочный народ буртасы здесь чеканил монеты и вел оживленную торговлю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDarya27 июля 2024Очень интересная экскурсия, прекрасный маршрут для знакомства с городом на Суре. Елена отлично знает историю города и края и очень просто и интересно рассказывает, 2 часа пролетели мгновенно. Рекомендую всем, кто хочет узнать город.
- ЕЕлена25 июля 2024Спасибо за интересную экскурсию!!! Елена! Вы молодец!!! Очень интересную экскурсию провели по достопримечательностям Пензы!!! 25.07.2024
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2024
Сейчас в Пензе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Пензе на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 52 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь