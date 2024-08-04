А Антон Пенза вчера и сегодня Интересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. Рекомендуем.

А Анна Пенза вчера и сегодня Экскурсия прошла прекрасно! Марина - замечательный рассказчик, отлично владеет информацией и умеет заинтересовать. Очень рада, что нашим гидом была именно она! Однозначно её рекомендую - будете довольны!!!

Е Екатерина Пенза вчера и сегодня Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось! Легко, с юмором! Время пролетело незаметно.

Е Екатерина Пензенское узорочье Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень хорошей погоды! Мои искренние рекомендации!!!

Е Екатерина Пензенское узорочье читать дальше итогу мы узнали и о деревянном зодчестве и о городе в целом. Идти стоит за нетривиальным рассказом и историческими подробностями местной деревянной архитектуры. А еще можно задавать все интересующие вопросы, Марина знает гораздо больше, чем вмещается в любую из программ и это понятно с самого начала экскурсии. Очень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолго, объединила две экскурсии. По

Д Денис Пензенское узорочье Очень понравилась экскурсия, как взрослым, так и детям. Познавательный рассказ позволил нам ближе познакомиться с историей Пензы.

В Владимир Знакомство с Пензой Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!

О Ольга Знакомство с Пензой Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)