Все – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Пензе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с Пензой
Пешая
72 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Пензой: история, культура и знаменитые люди
Пешеходная экскурсия по Пензе подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой города. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
3 600 за всё до 20 чел.
Пензенское узорочье
Пешая
48 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Пензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Прогулка по улицам Пензы с погружением в историю деревянного зодчества. Узнайте о судьбах владельцев усадеб и тайных знаках на домах. (between 130-160 symbols)
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 18:00
8 авг в 16:00
3 000 за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня
Пешая
20 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 18:30
8 авг в 16:30
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    4 августа 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Интересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. Рекомендуем.
    Интересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. РекомендуемИнтересно и с пользой провели время. Спасибо. Очень понравилось. Рекомендуем
  • А
    Анна
    3 августа 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Экскурсия прошла прекрасно! Марина - замечательный рассказчик, отлично владеет информацией и умеет заинтересовать. Очень рада, что нашим гидом была именно она! Однозначно её рекомендую - будете довольны!!!
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось! Легко, с юмором! Время пролетело незаметно.
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Пензенское узорочье
    Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень хорошей погоды! Мои искренние рекомендации!!!
    Марина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не оченьМарина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не оченьМарина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не оченьМарина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не оченьМарина очень интересный человек, рассказчик! Экскурсия прошла очень легко, даже при условии дождя и не очень
  • Е
    Екатерина
    26 июля 2024
    Пензенское узорочье
    Очень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолго, объединила две экскурсии. По
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    итогу мы узнали и о деревянном зодчестве и о городе в целом. Идти стоит за нетривиальным рассказом и историческими подробностями местной деревянной архитектуры. А еще можно задавать все интересующие вопросы, Марина знает гораздо больше, чем вмещается в любую из программ и это понятно с самого начала экскурсии.

    Очень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолгоОчень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолгоОчень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолгоОчень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолгоОчень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолгоОчень благодарны Марине за насыщенный и увлекательный рассказ о Пензе. Узнав, что в городе мы ненадолго
  • Д
    Денис
    24 июля 2024
    Пензенское узорочье
    Очень понравилась экскурсия, как взрослым, так и детям. Познавательный рассказ позволил нам ближе познакомиться с историей Пензы.
  • В
    Владимир
    24 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)
  • М
    Мераб
    16 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2024
Сейчас в Пензе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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