  1. Россия
  2. Экскурсии

Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе

Туристическая ф.
Туристическая ф. – Гид из Пензы
Обзорная экскурсия ⛳ по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые 🤩 улицы, площади города, памятники и все знаковые места города.
Задать вопрос
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе

Что вы увидите

  • Памятники М. Ю. Лермонтову, Белинскому, Д. Давыдову
  • Областной драматический театр им. А. В. Луначарского
  • Стела «Ангел мира»
  • «Афганские ворота»
  • Площадь «Искусств»
  • Современные микрорайоны города
  • Митрофановский храм
  • Улицы и площади города
«Красивый город 🏙️ с русскою душой…»
Вы увидите памятники М. Ю. Лермонтову, Белинскому, Д. Давыдову, областной Драматический театр им. А. В. Луначарского, стелу «Ангел мира», «Афганские ворота», площадь «Искусств», современные микрорайоны города. Посетите Митрофановский храм — место нахождения самой известной иконы Пензы, подаренной царем Алексеем Михайловичем.
Также можно посетить любой из ниже перечисленных музеев на выбор: Областная картинная галерея им. К. А. Савицкого, Краеведческий музей 🖼, Литературный музей 🖼, Центр сценического искусства имени В. Э. Мейерхольда, Музей 🖼 В. О. Ключевского, Музей 🖼 одной картины.
По желанию, в свободное время можно посетить: Пензенский зоопарк 🌳, Парк 🌳 культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Олимпийскую аллею, набережную города–спутника, драмтеатр, спектакль «Театра Доктор Дапертутто» в центре им. В. Мейерхольда, кинотеатры, боулинг и прочее.
Важная информация
  • Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем;
  • Продолжительность обзорной экскурсии 🧭 — 3 часа. Каждый последующий час работы экскурсовода оплачивается дополнительно.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • По желанию, завтрак в кафе–ресторане — от 350 руб. /чел.
  • Входные билеты в музеи на выбор — от 100 руб. /чел.
  • Входные билеты в зоопарк.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Туристическая ф.
Туристическая ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Туристическая ф. проводит ещё 5 экскурсий

Радищево — Нижнее Аблязово
8 125
9 часов
Радищево — Нижнее Аблязово
«Алмазные грани» Никольска
8 125
10 часов
«Алмазные грани» Никольска
Дворянская усадьба Тарханы
8 125
7 часов
Дворянская усадьба Тарханы
Древний Наровчат
8 750
8 часов
Древний Наровчат
Зимняя сказка в Пензе.
900
9 часов
Зимняя сказка в Пензе.

Еще несколько необычных экскурсий в Пензе

Пенза: первая встреча
3 000
3 часа
Пенза: первая встреча
6 отзывов
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
Пенза сквозь столетия
2 600
2 часа
Пенза сквозь столетия
6 отзывов
Погулять по главной улице города и раскрыть ее самые интересные секреты
Знакомство с Пензой
2 500
2 часа
Знакомство с Пензой
4 отзыва
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Революционная Пенза
3 000
2 часа
Революционная Пенза
1 отзыв
Проследить важнейшие события из истории города и ощутить дух великих перемен начала 20 века
Добро пожаловать в Пензу!
1 500
1 час
Добро пожаловать в Пензу!
1 отзыв
Посетить знаковые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Кошерная Пенза
3 000
2 часа
Кошерная Пенза
Обойти места, связанные с еврейской диаспорой, узнать о её культуре и сделать неожиданные открытия