«Красивый город 🏙️ с русскою душой…»

Вы увидите памятники М. Ю. Лермонтову, Белинскому, Д. Давыдову, областной Драматический театр им. А. В. Луначарского, стелу «Ангел мира», «Афганские ворота», площадь «Искусств», современные микрорайоны города. Посетите Митрофановский храм — место нахождения самой известной иконы Пензы, подаренной царем Алексеем Михайловичем.

Также можно посетить любой из ниже перечисленных музеев на выбор: Областная картинная галерея им. К. А. Савицкого, Краеведческий музей 🖼, Литературный музей 🖼, Центр сценического искусства имени В. Э. Мейерхольда, Музей 🖼 В. О. Ключевского, Музей 🖼 одной картины.

По желанию, в свободное время можно посетить: Пензенский зоопарк 🌳, Парк 🌳 культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Олимпийскую аллею, набережную города–спутника, драмтеатр, спектакль «Театра Доктор Дапертутто» в центре им. В. Мейерхольда, кинотеатры, боулинг и прочее.

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