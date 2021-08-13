Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия

Исследовать неожиданные грани города и подметить его интересные детали

5
2 отзыва
Эта экскурсия раскроет для вас не только главные достопримечательности Пензы, но и её богатую историю и сложную, многогранную натуру.

Приготовьтесь услышать о криминальном прошлом города, найти «Шайтан-коня», узнать о ведьмах и местных великанах, расшифровать язык валяльщиков валенок и пройти по стопам пензенских бунтарей.
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Исторический центр в деталях

От памятника Лермонтову мы отправимся исследовать сердце Пензы — её приметные улочки, главные памятники и старинные здания. Вы осмотрите «Пензенский кремль», увидите центральный собор города и откроете связанные с ним тайны. Узнаете, где в Пензе находится «Шайтан-конь» и сколько в городе памятников Сталину. А еще я расскажу об уникальной пензенской геральдике: «Всевидящем оке» и тайном знаке на флаге области.

Пенза, о которой вы не подозревали

С моей помощью вы откроете город с весьма неожиданных сторон:

  • Узнаете о Пензе бунтарской — ведь город участвовал во всех крупнейших антиправительственных выступлениях 17 — 20 веков. Заодно вспомним легенды о мордовских и пугачёвских кладах.
  • Расшифруете тайный язык валенковаляльщиков: разберемся, что значат выражения «бусать гамза», «атянька клит», «чабосный стодонька помоги с юсами» и «стебаны замучали».
  • Обсудим самые пикантные преступления 19 — 20 веков: вы поймете, зачем крестьяне выбивали себе зубы и почему пензенские крепостные стоили дешевле африканских рабов.
  • Поговорим и о местном «бестиарии»: вы узнаете, где на Пензенской земле проживали великаны, услышите сказки родом из Поволжья («Огненная ведьма», «Птичий язык», «Невеста Лешего») и предания о ведьмах, существе Змей-Сова и прочей нечисти.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть главные достопримечательности Пензы, но при этом стремятся узнать легенды и любопытные детали, выходящие за рамки классической обзорной экскурсии.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия, но при необходимости я легко могу сменить тему и поделиться дополнительным материалом, так как участвовал в исследовательских проектах по изучению истории Пензенского края.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в сквере Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Данила
Данила
Провожу увлекательные экскурсии, умею рассказать материал действительно интересно, живым языком.
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2 настоящих отзыва от туристов

С
13 авг 2021
Замечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую
А
8 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями.
Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.

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