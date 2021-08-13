Что вас ожидает

Исторический центр в деталях

От памятника Лермонтову мы отправимся исследовать сердце Пензы — её приметные улочки, главные памятники и старинные здания. Вы осмотрите «Пензенский кремль», увидите центральный собор города и откроете связанные с ним тайны. Узнаете, где в Пензе находится «Шайтан-конь» и сколько в городе памятников Сталину. А еще я расскажу об уникальной пензенской геральдике: «Всевидящем оке» и тайном знаке на флаге области.

Пенза, о которой вы не подозревали

С моей помощью вы откроете город с весьма неожиданных сторон:

Узнаете о Пензе бунтарской — ведь город участвовал во всех крупнейших антиправительственных выступлениях 17 — 20 веков. Заодно вспомним легенды о мордовских и пугачёвских кладах.

Расшифруете тайный язык валенковаляльщиков: разберемся, что значат выражения «бусать гамза», «атянька клит», «чабосный стодонька помоги с юсами» и «стебаны замучали».

Обсудим самые пикантные преступления 19 — 20 веков: вы поймете, зачем крестьяне выбивали себе зубы и почему пензенские крепостные стоили дешевле африканских рабов.

Поговорим и о местном «бестиарии»: вы узнаете, где на Пензенской земле проживали великаны, услышите сказки родом из Поволжья («Огненная ведьма», «Птичий язык», «Невеста Лешего») и предания о ведьмах, существе Змей-Сова и прочей нечисти.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть главные достопримечательности Пензы, но при этом стремятся узнать легенды и любопытные детали, выходящие за рамки классической обзорной экскурсии.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия, но при необходимости я легко могу сменить тему и поделиться дополнительным материалом, так как участвовал в исследовательских проектах по изучению истории Пензенского края.