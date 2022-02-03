Что вы можете увидеть 🤩

Маршрут

Пенза – Болдино – Саранск – Пенза – с. Лермонтово (Тарханы) – Пенза

День 1

Пенза – Болдино – Саранск – Пенза

07:40 Встреча с группой в центре зала ж/д вокзала Пенза I у справочного бюро с табличкой «Лермонтов и Пушкин».

Посадка в автобус. Загородная путевая экскурсия «Пушкин и Натали».

12:00 – 15:00 Посещение музея-заповедника «Болдино».

Большое Болдино тесно связано с жизнью и творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь он провел три осени, в том числе знаменитую осень 1830 года, когда были созданы его ярчайшие произведения. Поездка в Болдино даст возможность поближе познакомиться с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, узнать о его семье, увидеть фамильную усадьбу Пушкиных и узнать ее историю.

Вы посетите сохранившийся барский дом, церковь Успенья Богородицы, освещенную в год рождения поэта. Погуляете по живописному парку, увидите на берегу пруда «беседку сказок», пройдетесь по аллеям парка, где так любил гулять писатель.

Обед в кафе.

Переезд в Саранск. Путевая экскурсия «Край мокши и эрзи».

Обзорная экскурсия по городу.

Саранск – столица республики Мордовия. Это один из самых красивых регионов нашей страны, край с удивительной природой и неповторимой самобытной культурой. Саранск – город будущего. Самобытный и уютный город, ставший победителем конкурса на самый ухоженный город РФ. Здесь множество оригинальных фонтанов и цветников, крупных спортивных арен и национальных памятников.

Свободное время, отправление в Пензу.

Заселение в гостиницу.

День 2

Пенза – с. Лермонтово (Тарханы) – Пенза

Завтрак в отеле. Освобождение номеров, выезд с вещами.

Экскурсия по исторической части Пензы «Красивый город с русскою душой… ».

Вас ждет встреча со старинным русским городом, который живописно раскинулся на высоких холмах над рекой Сурой. Пенза – выдающийся культурный центр с огромным количеством историко-мемориальных памятников, которые могут доподлинно рассказать и об истории города, и об её именитых горожанах.

С именем Пензы связано так много людей, оставивших вклад в Русскую политику, науку и культуру, что можно с уверенность сказать: здесь сияло настоящее созвездие талантов! Пенза вдохновляла на творчество М. Ю. Лермонтова, П. А. Вяземского, Н. А. Крылова, Д. В. Давыдова, А. И. Куприна и многих других.

10:00 – 12:00 Переезд в с. Лермонтово (около 120 км).

Загородная путевая экскурсия «Под сенью липовых аллей. В гости к Лермонтову».

Музей-заповедник «Тарханы» – усадьба Е. А. Арсеньевой, бабушки М. Ю. Лермонтова, где великий русский поэт провел первую половину своей жизни.

12:00 – 16:00 Посещение государственного музея–заповедника «Тарханы».

Тарханы – уникальное место на Пензенской земле. Сюда стремятся попасть любители поэзии со всей России и даже из-за рубежа. Каскад прудов, фруктовые сады, приусадебный парк, барский дом и господская церковь – все как 200 лет назад! Красота и поэзия в Тарханах повсюду.

Здесь вы откроете для себя не только Лермонтова – поэта, но и талантливого художника. Все картины нашего гениального земляка экспонируются в барском доме-музее. К сожалению, подлинных лермонтовских вещей осталось не много. Ведь гениальным и великим Лермонтова признали только через 40 лет после его гибели. Но одна из самых больших коллекций мемориальных вещей собрана именно в Тарханах.

Сохранились здесь и подлинные иконы XVIII века, перед которыми молилась вся семья поэта. В Тарханах на небольшом сельском кладбище, в часовне-усыпальнице, покоится прах М. Ю. Лермонтова. А над часовней склоняется и шумит дуб, как в одном из последних стихотворений – предсказаний поэта.

Экскурсия по архитектурно–парковому ансамблю усадьбы, посещение Барского дома, Людской, дома ключника, церкви Марии Египетской, мельницы.

Обед в кафе.

Завершение программы на ж/д вокзале ст. Пенза I до 20:00.

Организационные детали:

Турфирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.

Элементы программы, зависящие от погодно–климатических условий и не подконтрольных организатору служб или организаций (дорожных, административных и т. д.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, турфирма не несет ответственность за выполнение экскурсионной программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

• Размещение возможно в отелях: