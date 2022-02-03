Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы

Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова

В группе
до 48 чел.
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

Старинное имение рода Пушкиных – Болдино навеки вошло в историю русской литературы благодаря осени, которую провел здесь поэт в 1830 году.

А в пензенских Тарханах вырос талант М. Ю. Лермонтова.

Приглашаем вас посетить эти важные исторические места, а также познакомиться с «толстопятой» Пензой и прекрасным Саранском.
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы

Что вы можете увидеть 🤩

  • Большое Болдино:
  • Музей-заповедник «Болдино»
  • Барский дом
  • Церковь Успенья Богородицы
  • «Беседка сказок»
  • Парк
  • Саранск:
  • Главные площади
  • Набережная
  • Архитектурно-исторические памятники
  • Пенза:
  • Центр Пензы
  • Историко-мемориальные памятники
  • Набережная р. Суры
  • с. Лермонтово (Тарханы):
  • Музей-заповедник «Тарханы»
  • Приусадебный парк
  • Барский дом
  • Людская
  • Господская церковь
  • Часовня-усыпальница
  • Дом ключника
  • Мельницы и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Маршрут
Пенза – Болдино – Саранск – Пенза – с. Лермонтово (Тарханы) – Пенза
День 1

Пенза – Болдино – Саранск – Пенза

07:40 Встреча с группой в центре зала ж/д вокзала Пенза I у справочного бюро с табличкой «Лермонтов и Пушкин».
Посадка в автобус. Загородная путевая экскурсия «Пушкин и Натали».
12:00 – 15:00 Посещение музея-заповедника «Болдино».
Большое Болдино тесно связано с жизнью и творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь он провел три осени, в том числе знаменитую осень 1830 года, когда были созданы его ярчайшие произведения. Поездка в Болдино даст возможность поближе познакомиться с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, узнать о его семье, увидеть фамильную усадьбу Пушкиных и узнать ее историю.
Вы посетите сохранившийся барский дом, церковь Успенья Богородицы, освещенную в год рождения поэта. Погуляете по живописному парку, увидите на берегу пруда «беседку сказок», пройдетесь по аллеям парка, где так любил гулять писатель.
Обед в кафе.
Переезд в Саранск. Путевая экскурсия «Край мокши и эрзи».

Обзорная экскурсия по городу.

Саранск – столица республики Мордовия. Это один из самых красивых регионов нашей страны, край с удивительной природой и неповторимой самобытной культурой. Саранск – город будущего. Самобытный и уютный город, ставший победителем конкурса на самый ухоженный город РФ. Здесь множество оригинальных фонтанов и цветников, крупных спортивных арен и национальных памятников.
Свободное время, отправление в Пензу.
Заселение в гостиницу.
День 2
Пенза – с. Лермонтово (Тарханы) – Пенза
Завтрак в отеле. Освобождение номеров, выезд с вещами.
Экскурсия по исторической части Пензы «Красивый город с русскою душой… ».
Вас ждет встреча со старинным русским городом, который живописно раскинулся на высоких холмах над рекой Сурой. Пенза – выдающийся культурный центр с огромным количеством историко-мемориальных памятников, которые могут доподлинно рассказать и об истории города, и об её именитых горожанах.
С именем Пензы связано так много людей, оставивших вклад в Русскую политику, науку и культуру, что можно с уверенность сказать: здесь сияло настоящее созвездие талантов! Пенза вдохновляла на творчество М. Ю. Лермонтова, П. А. Вяземского, Н. А. Крылова, Д. В. Давыдова, А. И. Куприна и многих других.
10:00 – 12:00 Переезд в с. Лермонтово (около 120 км).
Загородная путевая экскурсия «Под сенью липовых аллей. В гости к Лермонтову».
Музей-заповедник «Тарханы» – усадьба Е. А. Арсеньевой, бабушки М. Ю. Лермонтова, где великий русский поэт провел первую половину своей жизни.
12:00 – 16:00 Посещение государственного музея–заповедника «Тарханы».
Тарханы – уникальное место на Пензенской земле. Сюда стремятся попасть любители поэзии со всей России и даже из-за рубежа. Каскад прудов, фруктовые сады, приусадебный парк, барский дом и господская церковь – все как 200 лет назад! Красота и поэзия в Тарханах повсюду.
Здесь вы откроете для себя не только Лермонтова – поэта, но и талантливого художника. Все картины нашего гениального земляка экспонируются в барском доме-музее. К сожалению, подлинных лермонтовских вещей осталось не много. Ведь гениальным и великим Лермонтова признали только через 40 лет после его гибели. Но одна из самых больших коллекций мемориальных вещей собрана именно в Тарханах.
Сохранились здесь и подлинные иконы XVIII века, перед которыми молилась вся семья поэта. В Тарханах на небольшом сельском кладбище, в часовне-усыпальнице, покоится прах М. Ю. Лермонтова. А над часовней склоняется и шумит дуб, как в одном из последних стихотворений – предсказаний поэта.
Экскурсия по архитектурно–парковому ансамблю усадьбы, посещение Барского дома, Людской, дома ключника, церкви Марии Египетской, мельницы.
Обед в кафе.
Завершение программы на ж/д вокзале ст. Пенза I до 20:00.

Организационные детали:

  • Турфирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
  • Элементы программы, зависящие от погодно–климатических условий и не подконтрольных организатору служб или организаций (дорожных, административных и т. д.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
  • При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, турфирма не несет ответственность за выполнение экскурсионной программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

• Размещение возможно в отелях:

  • LIFE*** центр города, завтрак шв. стол (2-х местный стандарт TWIN; 1-но местный стандарт; Доп. место в 2-х местном номере).
  • Пенза*** центр города, завтрак шв. стол (2-х местный стандарт TWIN; 1-но местный стандарт; Доп. место в 2-х местном номере).
  • «Вояж»*** центр города, завтрак шв. стол (2-х местный стандарт TWIN; 1-но местный стандарт; Доп. место в 2-х местном номере).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: 1 завтрак в отеле + 2 обеда в кафе
  • Транспортное обслуживание и трансферы по программе
  • Страховка в транспорте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе: обзорные экскурсии по городам: Пенза, Саранск, входные билеты в музеи по программе (Б. Болдино, Тарханы)
  • Скидка пенсионерам и школьникам: 200 рублей.
Что не входит
  • Ж/д проезд
  • Личные расходы туриста.
Место начала и завершения?
ЖД вокзал Пенза-1
Когда и сколько длится
Когда: 11-12 сентября, 25-26 сентября, 2-3 октября, 9-10 октября 2021 года
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

11-12 сентября, 25-26 сентября, 2-3 октября, 9-10 октября 2021 года

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