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Радищево — Нижнее Аблязово

Туристическая ф.
Туристическая ф. – Гид из Пензы
Государственный мемориальный комплекс расположен в родовом имении А.

П.

Радищева — деда известного писателя А.

Н.

Радищева.

Есть основание полагать, что А.

Н.

Радищев, которому село перешло по наследству, бывал здесь наездами, собирая материал для сочинения «Описание моего владения».

Основным местом жительства писателя было село Аблязово (ныне село Радищево Пензенской области).
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 125 ₽ за экскурсию

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Радищево — Нижнее Аблязово
Радищево — Нижнее Аблязово

Что вы увидите

  • Музей имени А. Н. Радищева
  • Спасо–Преображенский храм
  • Храм «Рождества Христова»
Что вас ждёт
В селе Аблязово находится старинная церковь ⛪ Рождества Христова, главной достопримечательностью 🏛️ является уникальный резной иконостас первой половины XVIII века, выполненный в стиле барокко. Здесь сохранились старинные иконы и церковная утварь той эпохи. Церковь ⛪ является действующей. В этот храм приезжают верующие со всех уголков России.
Экскурсия ⛳ в единственный в России музей 🖼 имени А. Н. Радищева или театрализованная экскурсия ⛳ в музее, во время которой вы познакомитесь с костюмами, играми, традициями того времени. Сможете научиться носить ведро в коромысле и посоревноваться в беге в лаптях.
Вас ждёт посещение Спасо–Преображенского храма, в котором находятся захоронения родственников А. Н. Радищева и редкие росписи.
Далее мы посетим уникальный храм «Рождества Христова». По легенде позолоченный, редкой красоты иконостас храма выполнил для деда Радищева итальянский художник–архитектор Артур Моррель.
Важная информация
Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Музей имени А. Н. Радищева — входной билет 100 взр. + экс. обслуживание 300 руб. или театрализованная экскурсия входной билет 100 руб. /взр. + 600 руб. /театрализация
  • Посещение Спасо–Преображенского храма — входной билет 100 взр. + 300 руб. /экс. обслуживание
  • По желанию обед в рыболовецком хозяйстве: свежевыловленная жареная рыба, уха, чай — от 450 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
Радищево — Нижнее Аблязово
Радищево — Нижнее Аблязово
Радищево — Нижнее Аблязово
Радищево — Нижнее Аблязово

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туристическая ф.
Туристическая ф.
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