Что вас ждёт

В селе Аблязово находится старинная церковь ⛪ Рождества Христова, главной достопримечательностью 🏛️ является уникальный резной иконостас первой половины XVIII века, выполненный в стиле барокко. Здесь сохранились старинные иконы и церковная утварь той эпохи. Церковь ⛪ является действующей. В этот храм приезжают верующие со всех уголков России.

Экскурсия ⛳ в единственный в России музей 🖼 имени А. Н. Радищева или театрализованная экскурсия ⛳ в музее, во время которой вы познакомитесь с костюмами, играми, традициями того времени. Сможете научиться носить ведро в коромысле и посоревноваться в беге в лаптях.

Вас ждёт посещение Спасо–Преображенского храма, в котором находятся захоронения родственников А. Н. Радищева и редкие росписи.

Далее мы посетим уникальный храм «Рождества Христова». По легенде позолоченный, редкой красоты иконостас храма выполнил для деда Радищева итальянский художник–архитектор Артур Моррель.

Важная информация

Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.