Валентина проводит ещё 2 экскурсии

Климатический курорт Я расскажу о происхождении названия посёлка и его сказочной природе. Вы узнаете, когда люди стали приезжать сюда, чтобы излечиться от туберкулёза или просто поправить здоровье, подышать хвойным воздухом, попить кумыса и отдохнуть. Поговорим об основании и развитии местных санаториев. Вдоль Суры вы обнаружите песчаные берега, не уступающие прибалтийским дюнам. И увидите корабельные сосны с охранной грамотой Петра I.
Наука и религия на пензенской земле Кроме того, я познакомлю вас с Пензенским государственным аграрным университетом и сельскохозяйственной техникой: вы сможете детально рассмотреть комбайны и трактор в разрезе. Побываете в анатомическом музее и лаборатории. А также посетите оригинальную деревянную церковь ⛪, освящённую во имя Николая Чудотворца, где я расскажу о главных иконах храма.
Организационные детали
До поселка можно будет добраться на общественном или личном транспорте. Время в пути составит меньше получаса.
Обязательных дополнительных расходов нет, но стоит взять наличные для возможных покупок в храме
Начало и место завершения
🚩 на набережной Суры
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, любознательные путешественники! Меня зовут Валентина, я родилась в Пензе и знаю ее вдоль и поперек. В туризме работаю 34 года, за это время освоила несколько десятков маршрутов. Вам будет со мной интересно!