Валентина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Климатический курорт

Я расскажу о происхождении названия посёлка и его сказочной природе. Вы узнаете, когда люди стали приезжать сюда, чтобы излечиться от туберкулёза или просто поправить здоровье, подышать хвойным воздухом, попить кумыса и отдохнуть. Поговорим об основании и развитии местных санаториев. Вдоль Суры вы обнаружите песчаные берега, не уступающие прибалтийским дюнам. И увидите корабельные сосны с охранной грамотой Петра I.

Наука и религия на пензенской земле

Кроме того, я познакомлю вас с Пензенским государственным аграрным университетом и сельскохозяйственной техникой: вы сможете детально рассмотреть комбайны и трактор в разрезе. Побываете в анатомическом музее и лаборатории. А также посетите оригинальную деревянную церковь ⛪, освящённую во имя Николая Чудотворца, где я расскажу о главных иконах храма.

Организационные детали