Валентина проводит ещё 2 экскурсии

Сосновая сказка и санатории Ахун

Авторская экскурсия по окрестностям Пензы — открыть историю и дивную природу курортного поселка

Валентина
Валентина – Гид из Пензы
Эту программу я разработала сама и уже пять лет удивляю гостей сказочно красивым местом, куда люди издавна приезжали восстановить силы.

Вы познакомитесь с историей 📖 наших санаториев, полюбуетесь корабельными соснами Ахунского бора и песками Суры, не хуже дюн Прибалтики.

А в дополнение посетите оригинальный храм и оцените гордость нашего аграрного ВУЗа.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Сосновая сказка и санатории Ахун
Сосновая сказка и санатории Ахун

Что вас ожидает

Климатический курорт
Я расскажу о происхождении названия посёлка и его сказочной природе. Вы узнаете, когда люди стали приезжать сюда, чтобы излечиться от туберкулёза или просто поправить здоровье, подышать хвойным воздухом, попить кумыса и отдохнуть. Поговорим об основании и развитии местных санаториев. Вдоль Суры вы обнаружите песчаные берега, не уступающие прибалтийским дюнам. И увидите корабельные сосны с охранной грамотой Петра I.

Наука и религия на пензенской земле
Кроме того, я познакомлю вас с Пензенским государственным аграрным университетом и сельскохозяйственной техникой: вы сможете детально рассмотреть комбайны и трактор в разрезе. Побываете в анатомическом музее и лаборатории. А также посетите оригинальную деревянную церковь ⛪, освящённую во имя Николая Чудотворца, где я расскажу о главных иконах храма.

Организационные детали

  • До поселка можно будет добраться на общественном или личном транспорте. Время в пути составит меньше получаса.
  • Обязательных дополнительных расходов нет, но стоит взять наличные для возможных покупок в храме
Начало и место завершения
🚩 на набережной Суры
Сосновая сказка и санатории Ахун
Сосновая сказка и санатории Ахун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Добрый день, любознательные путешественники! Меня зовут Валентина, я родилась в Пензе и знаю ее вдоль и поперек. В туризме работаю 34 года, за это время освоила несколько десятков маршрутов. Вам будет со мной интересно!
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