Вы узнаете, как с Базарной площадью Пензы связан Дюма и почему Николай I запретил писателю въезд в Россию. Пройдете над подземельями XVII-XVIII веков и раскроете, почему Суворов называл пензяков «толстопятыми». А рассматривая тритонов, атлантов и кариатид на старинных особняках, поймете, почему юный писатель Загоскин при въезде на Московскую улицу воскликнул: «Боже мой! Что за дома! Какое великолепие!»

Пензу в разные времена называли и «дворянским гнездом», и «литературной империей». Вы услышите, как с ней связаны Маяковский, Лесков, Белинский, Лермонтов, Пушкин, Куприн и Мейерхольд и какие великие поэты посвящали стихи пензенским красавицам. Кроме того, отыщете дорогу к храму, примерите волшебное кольцо ювелира и побываете у шкатулки с русскими пословицами. А также рассмотрите Часы с кукушкой и памятник Покаяние.