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В Пензе вся история России...

Марина Б.
Марина Б. – Гид из Пензы
В Пензе вся история России...
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В Пензе вся история России...
В Пензе вся история России...

Что вы увидите

  • Московскую улицу
  • Памятники:
  • В. Белинскому, "Покаяние", ювелиру, герою войны 1812 г. Д. Давыдову, Часы с кукушкой, А. Суворову
  • Фонтанную площадь, площадь В. Ленина, купеческие и дворянские дома, панораму на Спасский кафедральный собор.
Вы узнаете, как с Базарной площадью Пензы связан Дюма и почему Николай I запретил писателю въезд в Россию. Пройдете над подземельями XVII-XVIII веков и раскроете, почему Суворов называл пензяков «толстопятыми». А рассматривая тритонов, атлантов и кариатид на старинных особняках, поймете, почему юный писатель Загоскин при въезде на Московскую улицу воскликнул: «Боже мой! Что за дома! Какое великолепие!»
Пензу в разные времена называли и «дворянским гнездом», и «литературной империей». Вы услышите, как с ней связаны Маяковский, Лесков, Белинский, Лермонтов, Пушкин, Куприн и Мейерхольд и какие великие поэты посвящали стихи пензенским красавицам. Кроме того, отыщете дорогу к храму, примерите волшебное кольцо ювелира и побываете у шкатулки с русскими пословицами. А также рассмотрите Часы с кукушкой и памятник Покаяние.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Начало
🚩 Пенза, ул. Московская 89-Драмтеатр.
Место завершения
🏁 ул.Московская 29
В Пензе вся история России...
В Пензе вся история России...
В Пензе вся история России...
В Пензе вся история России...
В Пензе вся история России...

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Б.
Марина Б.
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