Пенза, так или иначе, связана с большим количеством выдающихся людей: кто-то здесь родился, кто-то учился или служил, кто-то влюбился… В «первом ряду» этого знаменитого «списка» имена Радищева, Лермонтова, Белинского, Куприна, Маяковского, Сперанского, Тухачевского, Ключевского, Бурденко и мн. др. Экскурсия ⛳ знакомит наших гостей с городом и рассказывает об интересных и неординарных эпизодах жизни гениев в Пензе.