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Зимняя сказка в Пензе.

Туристическая ф.
Туристическая ф. – Гид из Пензы
Зимняя сказка в Пензе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 900 ₽ за человека

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Зимняя сказка в Пензе.
Зимняя сказка в Пензе.

Что вы увидите

  • Исторический центр Пензы
  • современный город.
Пенза, так или иначе, связана с большим количеством выдающихся людей: кто-то здесь родился, кто-то учился или служил, кто-то влюбился… В «первом ряду» этого знаменитого «списка» имена Радищева, Лермонтова, Белинского, Куприна, Маяковского, Сперанского, Тухачевского, Ключевского, Бурденко и мн. др. Экскурсия ⛳ знакомит наших гостей с городом и рассказывает об интересных и неординарных эпизодах жизни гениев в Пензе.
Что входит
  • авто и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • входные билеты в музей Одной картины - 160 руб
  • Обед - 350 рублей
  • Дегустация напитков 18+ - 150 рублей.
  • Катание на лошадях - 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
Зимняя сказка в Пензе.
Зимняя сказка в Пензе.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туристическая ф.
Туристическая ф.
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