Пенза, так или иначе, связана с большим количеством выдающихся людей: кто-то здесь родился, кто-то учился или служил, кто-то влюбился… В «первом ряду» этого знаменитого «списка» имена Радищева, Лермонтова, Белинского, Куприна, Маяковского, Сперанского, Тухачевского, Ключевского, Бурденко и мн. др. Экскурсия ⛳ знакомит наших гостей с городом и рассказывает об интересных и неординарных эпизодах жизни гениев в Пензе.
Что входит
авто и экскурсионное обслуживание
Что не входит
входные билеты в музей Одной картины - 160 руб
Обед - 350 рублей
Дегустация напитков 18+ - 150 рублей.
Катание на лошадях - 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.