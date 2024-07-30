М Мария

18 июля посетили данную экскурсию. Гид - Ольга Евгеньевна. Огромное спасибо!!!!! 4 часа пролетели как один миг. Ольга Евгеньевна - экскурсовод от Бога. Узнали очень много интересного о Переславле-Залесском! С удовольствием вернем в этот город опять! Спасибо большое еще раз!