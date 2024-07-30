Что ещё посмотреть – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Переславле-Залесском, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
На машине
135 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
6 935 за всё до 4 чел.
Святыни Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
35 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
7 авг в 09:00
19 авг в 09:00
6 534 за всё до 9 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
4 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам Петра I в Переславле: предания и факты
  2. Святыни Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
  3. Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Синь-камень
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в августе 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 6 935. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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