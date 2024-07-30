3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
6 935₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
7 авг в 09:00
19 авг в 09:00
6 534₽ за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
4 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLarisa30 июля 2024Ольга Евгеньевна прекрасный и очень профессиональный гид!
- ММария26 июля 202418 июля посетили данную экскурсию. Гид - Ольга Евгеньевна. Огромное спасибо!!!!! 4 часа пролетели как один миг. Ольга Евгеньевна - экскурсовод от Бога. Узнали очень много интересного о Переславле-Залесском! С удовольствием вернем в этот город опять! Спасибо большое еще раз!
- ВВладимир12 июля 2024Спасибо большое, нам очень всё понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Что ещё посмотреть»
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