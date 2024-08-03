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экскурсию по нашим запросам. Юрий не только замечательный рассказчик, но и очень душевный человек. Нам несказанно повезло, что мы выбрали его в качестве экскурсовода. Профессиональные и человеческие качества Юрия оставили в нашей памяти очень приятный след. К сожалению, мы были ограничены во времени пребывания в этом чудесном древнем городе. Но мы обязательно посетим его ещё раз. И всем друзьям будем рекомендовать Юрия в качестве экскурсовода.