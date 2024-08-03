3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПереславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 авг в 10:00
16 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
3 734₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
17 авг в 14:30
24 авг в 14:30
600₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 августа 2024Всё прошло замечательно. Интерестный рассказ о древнем городе. Много узнала нового и интересного. Посетила храм в котором хотела побывать. Время пролетело незаметно, так как всё было позновательно и интересно.
- ООльга28 июля 2024Благодарим Юрия за интересную экскурсию. Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Переславля- Залесского и посмотрели чудесные виды и
- ППолина28 июля 2024Были на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - Наталья - очень хороший специалист,
- ННаталья27 июля 2024Анна- отличный экскурсовод. Нашла язык со всеми участниками группы. Экскурсия прошла в спокойном комфортном темпе. Посетили все знаковые места, покупались в озере, покушали в ресторанчиках. Мы остались в восторге от посещения Переяславль- Залесского. Плещеево озеро поразило своей красотой и размером.
- ККсения27 июля 2024Прекрасная экскурсия, очень понравилось, что маршрут совмещенный, и пешком, и на машине, для первого знакомства с городом - отлично! Анна
- ЕЕлена25 июля 2024Мы с папой впервые побывали в Переславле-Залесском. Нам очень понравилась экскурсия, организованная Юрием. Он показал нам самые интересные места, спланировал
- ЮЮлия21 июля 2024Очень рада, что выбрала Наталью для первого знакомства с прекрасным городом Переславль 😍 Наталья с такой душой и интересом провела
- ЕЕкатерина16 июля 2024Гуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибо
- ТТатьяна15 июля 2024Прекрасная экскурсия. Анна очень грамотный и эрудированный гид! И невероятной энергетики человек! Спасибо
- ООльга9 июля 2024Это был незабываемый день. День семьи, любви, верности, день Петра и Февронии. И еще день рождения мужа. Решили провести его
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Экскурсии для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в августе 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 760 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 760 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь