Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Переславле-Залесском, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
На машине
287 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 авг в 10:00
16 авг в 10:00
4 800 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
3 734 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Пешая
228 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
17 авг в 14:30
24 авг в 14:30
600 за человека
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
100 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Всё прошло замечательно. Интерестный рассказ о древнем городе. Много узнала нового и интересного. Посетила храм в котором хотела побывать. Время пролетело незаметно, так как всё было позновательно и интересно.
    Всё прошло замечательно. Интерестный рассказ о древнем городе. Много узнала нового и интересного. Посетила храм вВсё прошло замечательно. Интерестный рассказ о древнем городе. Много узнала нового и интересного. Посетила храм вВсё прошло замечательно. Интерестный рассказ о древнем городе. Много узнала нового и интересного. Посетила храм вВсё прошло замечательно. Интерестный рассказ о древнем городе. Много узнала нового и интересного. Посетила храм в
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Благодарим Юрия за интересную экскурсию. Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Переславля- Залесского и посмотрели чудесные виды и
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    природу. Было очень увлекательно и познавательно) Маршрут построен таким образом, что за 3,5 часа совсем не устаешь, поскольку пеший маршрут скоординирован с поездками на автомобиле гида. Очень приятный в общении гид и атмосфера в его окружении прекрасная! На протяжении всей экскурсии Юрий спокойно нас ожидал и не торопил, что нужно передвигаться дальше по маршруту. А мы могли прикупить сувениры и насладиться видами никуда не торопясь.

    Благодарим Юрия за интересную экскурсиюБлагодарим Юрия за интересную экскурсиюБлагодарим Юрия за интересную экскурсию
  • П
    Полина
    28 июля 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Были на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - Наталья - очень хороший специалист,
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    неравнодушный к своей истории и корням. Экскурсия очень понравилась. Подача материала, сам материал и локации, через которые мы проходили, впечатляют. Рекомендую всем посетить экскурсию, равнодушными не останетесь! Время экскурсии пролетело незаметно, гуляли даже чуть больше заявленного времени (я считаю это плюсом). Спасибо, Наталья, за увлекательную прогулку и возможность приобрести групповую экскурсию)

    Были на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - НатальяБыли на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - Наталья
  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Анна- отличный экскурсовод. Нашла язык со всеми участниками группы. Экскурсия прошла в спокойном комфортном темпе. Посетили все знаковые места, покупались в озере, покушали в ресторанчиках. Мы остались в восторге от посещения Переяславль- Залесского. Плещеево озеро поразило своей красотой и размером.
  • К
    Ксения
    27 июля 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Прекрасная экскурсия, очень понравилось, что маршрут совмещенный, и пешком, и на машине, для первого знакомства с городом - отлично! Анна
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    - чудесный рассказчик, заинтересовала с первой минуты нашего общения, приятно, что это не было монологом, а именно беседа, общение, Анна очень открыта к вопросам и чутко отнеслась к нашим пожеланиям! Большое спасибо! Еще мы оценили её рекомендации, в конце Анна посоветовала нам, где покушать, что попробовать и где купить ряпушку! Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Мы с папой впервые побывали в Переславле-Залесском. Нам очень понравилась экскурсия, организованная Юрием. Он показал нам самые интересные места, спланировал
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    экскурсию по нашим запросам. Юрий не только замечательный рассказчик, но и очень душевный человек. Нам несказанно повезло, что мы выбрали его в качестве экскурсовода. Профессиональные и человеческие качества Юрия оставили в нашей памяти очень приятный след. К сожалению, мы были ограничены во времени пребывания в этом чудесном древнем городе. Но мы обязательно посетим его ещё раз. И всем друзьям будем рекомендовать Юрия в качестве экскурсовода.

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Очень рада, что выбрала Наталью для первого знакомства с прекрасным городом Переславль 😍 Наталья с такой душой и интересом провела
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    для нас экскурсию, влюбляя и погружаю в историю этого города. А после экскурсии мы чудесно прошлись обратно до центра вместе и еще поговорили 🙂 Спасибо большое за душевность и приятное послевкусие после 🙂

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Гуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибо
    Гуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибо
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Прекрасная экскурсия. Анна очень грамотный и эрудированный гид! И невероятной энергетики человек! Спасибо🩷
  • О
    Ольга
    9 июля 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Это был незабываемый день. День семьи, любви, верности, день Петра и Февронии. И еще день рождения мужа. Решили провести его
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    в Переславль-Залесском. Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Несомненно профессионал своего дела. Удивило другое. Насколько легко, комфортно подаётся информация. Ощущение как будто мы сами перенеслись в те времена. Больше Вам спасибо, Ольга Евгеньевна

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
  2. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
  3. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
  4. Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Синь-камень
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в августе 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 760 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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