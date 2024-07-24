1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПутешествие по историческому Переславлю-Залесскому: от Долгорукова до керамики
Познайте дух Великой Руси, прогуливаясь по улочкам Переславля-Залесского с экспертом по истории города
Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
8 авг в 16:00
9 авг в 09:00
2 450₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
24 авг в 14:30
31 авг в 14:30
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААся24 июля 2024Спасибо большое за экскурсию по Переславлю-Залесскому, и за гида Елену Александровну Морозову! Обзорная экскурсия была интересной, познавательной, душевной и атмосферной. И город прекрасен!
- ККсения15 июля 2024Были на экскурсии с Еленой Александровной, очень интересный и подробный экскурс в историю Переславля. Увидели основные достопримечательности и с пользой провели время. Советую
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Экскурсии на Новый год»
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