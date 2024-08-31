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было общаться. Он учёл все наши пожелания, ответил на все вопросы, прекрасно сфотографировал нашу небольшую группу. Особенно рады, что старинной город Переславль Залесский становится более привлекательным для туристов. Всем советую посетить этот город и выбрать в экскурсоводы Владимира. Очень удобно, что экскурсия проходила на автомобиле, иначе бы, все не смогли бы посмотреть.