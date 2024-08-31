2 часа
Водная прогулка
Лучший выборПереславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
11 сен в 09:00
13 сен в 13:00
6 450₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Переславля
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 августа 2024Замечательная экскурсия. Всем советую
- ТТатьяна22 августа 2024Спасибо! Очень добрые собачки! Ребёнок в восторге 😍
- ААнна19 августа 2024Были в Переславле-Залесском первый раз, и я очень рада, что знакомство с городом произошло с Еленой. Прекрасный рассказчик, смогла заинтересовать,
- ННаталья19 августа 2024экскурсия понравилась,собаки воспитанные и ласковые,хозяин Александр общительный и знающий заводчик,рассказал о каждой породе,было очень интересно,но главное,сбылась моя мечта,пообщаться с Хаски поближе,потискать их. заглянуть в их глаза. цвета неба!
- ВВера16 августа 2024В восторге от экскурсии. Все понравилось, благодаря прежде всего, нашему экскурсоводу Владимиру. Владимир очень интересный человек, любит свой город, с ним легко
- ЕЕкатерина15 августа 2024Собачата отличные! Пушистые добрые)) Если хотите вдоволь настикать хаски вам сюда))
- ААнастасия13 августа 2024Нам не совсем повезло с погодой и некоторые места ввиду этого не смогли посетить, хотя масштабные храмы посетить смогли. Гиду нравится, что он делает и нам тоже понравилось.
- ЕЕвгения12 августа 2024Хотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливых детей, информацией о городе в игровой форме. Взрослым так же было познавательно и интересно. Прогулка по реке даже в пасмурную погоду очень понравилась. Рекомендуем!
- ННаталья12 августа 2024Хороший, спокойный гид. Экскурсия без спешки и насыщенная
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в сентябре 2024
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