На Рождество – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Переславле-Залесском, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Пешая
32 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
11 сен в 09:00
13 сен в 13:00
6 450 за всё до 6 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на своём автомобиле)
14 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Переславля
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
21 отзыв
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 августа 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Замечательная экскурсия. Всем советую
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Спасибо! Очень добрые собачки! Ребёнок в восторге 😍
  • А
    Анна
    19 августа 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Были в Переславле-Залесском первый раз, и я очень рада, что знакомство с городом произошло с Еленой. Прекрасный рассказчик, смогла заинтересовать,
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    помимо взрослых, и ребенка 9 лет (вопросы в течение экскурсии, в конце - мини задание для ребенка и, как итог - сладкий сюрприз), а прогулка на лодке вместе с Еленой и ее рассказами о городе незабываема!

  • Н
    Наталья
    19 августа 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    экскурсия понравилась,собаки воспитанные и ласковые,хозяин Александр общительный и знающий заводчик,рассказал о каждой породе,было очень интересно,но главное,сбылась моя мечта,пообщаться с Хаски поближе,потискать их. заглянуть в их глаза. цвета неба!
  • В
    Вера
    16 августа 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на своём автомобиле)
    В восторге от экскурсии. Все понравилось, благодаря прежде всего, нашему экскурсоводу Владимиру. Владимир очень интересный человек, любит свой город, с ним легко
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    было общаться. Он учёл все наши пожелания, ответил на все вопросы, прекрасно сфотографировал нашу небольшую группу. Особенно рады, что старинной город Переславль Залесский становится более привлекательным для туристов. Всем советую посетить этот город и выбрать в экскурсоводы Владимира. Очень удобно, что экскурсия проходила на автомобиле, иначе бы, все не смогли бы посмотреть.

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Собачата отличные! Пушистые добрые)) Если хотите вдоволь настикать хаски вам сюда))
    Собачата отличные! Пушистые добрые))
  • А
    Анастасия
    13 августа 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на своём автомобиле)
    Нам не совсем повезло с погодой и некоторые места ввиду этого не смогли посетить, хотя масштабные храмы посетить смогли. Гиду нравится, что он делает и нам тоже понравилось.
  • Е
    Евгения
    12 августа 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Хотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливых детей, информацией о городе в игровой форме. Взрослым так же было познавательно и интересно. Прогулка по реке даже в пасмурную погоду очень понравилась. Рекомендуем!
    Хотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливыхХотим поблагодарить Елену за насыщенную, познавательную и разнообразную экскурсию. Прекрасный гид, которая смогла заинтересовать, наших непоседливых
  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на своём автомобиле)
    Хороший, спокойный гид. Экскурсия без спешки и насыщенная

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
  2. Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на своём автомобиле)
  3. В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Красная площадь
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в сентябре 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 6 450. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2024 год на рождество, 67 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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